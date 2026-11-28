Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà cho cựu chiến binh Vũ Thanh Phúc (khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước). Ảnh: Quang Minh

Tham dự chương trình có ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức giải; nguyên Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Cao Quốc Sang; lãnh đạo các phường Bình Phước, Đồng Xoài. Cùng dự có đại diện Chi hội Doanh nhân trẻ; cộng đồng doanh nghiệp khu vực Bình Phước và Công ty luật TNHH MTV Biên Hùng.

Các đại biểu tham dự chương trình trao quà cho nạn nhân chất độc da cam tại Hội trường Không gian Đổi mới sáng tạo (phường Bình Phước). Ảnh: Quang Minh

Khởi đầu hành trình, đoàn đã đến thăm các gia đình: bà Mai Thị Ngoan (khu phố 3, phường Đồng Xoài) - nạn nhân chất độc da cam suy giảm 81% khả năng lao động, hiện mất khả năng nhận thức và mọi sinh hoạt đều trông cậy vào người thân; ông Vũ Thanh Phúc (khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước) - người từng tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe suy kiệt và đang phải chạy thận định kỳ.

Sau các chuyến thăm tại nhà, chương trình gặp mặt, trao tặng quà tập trung diễn ra trang trọng, ấm áp tại Không gian Đổi mới sáng tạo (phường Bình Phước), với sự tham dự của 18 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc 2 phường Đồng Xoài và Bình Phước.

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn phát biểu tại buổi trao tặng quà. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại chương trình, ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai nhấn mạnh: Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai không chỉ là ngày hội rèn luyện sức khỏe, gắn kết những bước chạy bền bỉ mà còn là nhịp cầu nghĩa tình, nối dài tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự gắn kết cộng đồng.

Các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin đón nhận những phần quà từ Ban tổ chức và đơn vị đồng hành. Ảnh: Quang Minh

Chương trình đã trao 20 phần quà (trị giá 2 triệu đồng/phần) do các doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Các phần quà không chỉ chia sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm nghị lực cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, để họ vững tin trên hành trình vượt qua nghịch cảnh.