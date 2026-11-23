Một góc thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Đối với không gian tầm thấp, hiện nay tiềm năng về sự phát triển của tàu bay không người lái, phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng, dịch vụ logistics, quan trắc, cứu nạn, cứu hộ và các ứng dụng công nghệ mới đặt ra yêu cầu chuẩn bị hạ tầng vật lý, hạ tầng số, dữ liệu và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Đây là yêu cầu của dự thảo tờ trình nghị quyết quy định một số chính sách về quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển không gian ngầm, không gian tầm thấp trên địa bàn, đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai triển khai lấy ý kiến.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng việc khai thác không gian tầm thấp phải tuân thủ chặt chẽ quy định về quốc phòng, an ninh, hàng không dân dụng, phòng không nhân dân, an toàn dữ liệu, môi trường và quyền riêng tư; không làm thay đổi thẩm quyền quản lý vùng trời, hoạt động bay của cơ quan Trung ương.

Đối với không gian ngầm, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, cho biết thực tiễn thành phố đã và đang phát sinh nhiều loại công trình ngầm, gồm: phần ngầm của công trình trên mặt đất, công trình ngầm độc lập, bãi đỗ xe ngầm, đường hầm, ga ngầm, lối đi bộ ngầm, hạ tầng kỹ thuật và công trình kết nối.

Tuy nhiên, hiện chưa có chính sách thống nhất về mức giới hạn độ sâu mà người sử dụng đất không phải trả thêm tiền sử dụng không gian ngầm; việc sử dụng lòng đất ngoài giới hạn độ sâu; chính sách ưu đãi theo độ sâu, công năng và mục đích sử dụng; cũng như việc sử dụng không gian ngầm khi chưa có quy hoạch không gian ngầm.

Đặc biệt, trên địa bàn thành phố Đồng Nai quá trình đầu tư, xây dựng, vận hành đường hầm, ga ngầm và công trình phụ trợ của đường sắt đô thị có thể làm phát sinh trường hợp không thu hồi đất nhưng quyền xây dựng, cải tạo, đào tầng hầm, thi công móng, khai thác lòng đất hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp bị hạn chế; nhà ở, công trình có thể phải gia cường, quan trắc, di dời tạm thời hoặc chịu thiệt hại thực tế.

Do đó, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý để ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư công trình ngầm, bãi đỗ xe ngầm, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông tĩnh và phát triển hệ sinh thái khai thác không gian tầm thấp.

Cùng đó, quy định điều kiện sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp khi chưa có quy hoạch, bảo đảm không cản trở định hướng quy hoạch trong tương lai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản; xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với quyền, lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng do hoạt động sử dụng không gian vì lợi ích công cộng; phân định rõ nguồn kinh phí, trách nhiệm chi trả theo loại dự án, trường hợp thu hồi hoặc không thu hồi đất và nguyên nhân gây thiệt hại.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định chính sách đối với hoạt động sử dụng không gian tầm thấp vì lợi ích công cộng khi tổ chức, cá nhân phải tạm ngừng, thay đổi hoạt động hợp pháp, di dời tài sản, áp dụng biện pháp an toàn hoặc bị hạn chế tiếp cận, sử dụng nhà ở, công trình, sản xuất, kinh doanh; quy định chính sách đối với công trình ngầm, đường sắt đô thị trong trường hợp hạn chế quyền xây dựng, đào tầng hầm, thi công móng, cọc, neo, khai thác lòng đất; phải gia cường, di dời hệ thống kỹ thuật, dành lối tiếp cận.

Đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư không gian tầm thấp, thành phố Đồng Nai sẽ áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với mô hình khai thác không gian tầm thấp theo khu vực, hành lang, loại hình phương tiện, công nghệ và dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; ưu tiên nghiên cứu, lựa chọn khu công nghệ cao thành phố, khu công nghệ số tập trung, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu vực phát triển mới, khu vực logistics và khu vực ít xung đột với hạ tầng hiện hữu để thí điểm trước khi nhân rộng.

Khuyến khích đầu tư theo phương thức đối tác công tư để phát triển, khai thác hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái, mở rộng thị trường kinh tế tầm thấp theo khu vực được quy định tại quy hoạch không gian tầm thấp được phê duyệt./.