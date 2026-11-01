Đồng Nai lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chuyển đổi số

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Theo lãnh đạo thành phố, chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường trực tuyến hay đầu tư thêm phần mềm mà quan trọng hơn là đổi mới quy trình, kết nối và khai thác dữ liệu hiệu quả, giảm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ. TP Đồng Nai hướng tới nền hành chính vận hành dựa trên dữ liệu, tăng liên thông giữa các cơ quan, nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng dịch vụ công.

Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo phải tạo giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. Lãnh đạo TP Đồng Nai cũng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng AI, dữ liệu lớn, tự động hóa, robot và các công nghệ mới vào sản xuất, logistics và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, tăng kết nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và tổ chức khoa học, công nghệ để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu.

Bên cạnh đó, chính quyền chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Các sở, ngành và địa phương sẽ chủ động nhận diện điểm nghẽn, phối hợp giải quyết khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ. “Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời; những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị cơ quan cấp trên. Phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số”, ông Út khẳng định.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá TP Đồng Nai có nền tảng công nghiệp, giữ vị trí kết nối quan trọng tại Đông Nam Bộ và có cơ hội phát triển lớn từ sân bay Long Thành. Những lợi thế này tạo dư địa tăng trưởng rất đáng kể.

Ông Long cho rằng, khi TP Đồng Nai phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được đưa trực tiếp vào quá trình tạo ra tăng trưởng, thay vì xem đây là những chương trình đầu tư riêng.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai tham quan mô hình robot ở khu triển lãm.

Theo lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, để tăng trưởng bền vững, TP Đồng Nai cần nâng cao hiệu quả của nền công nghiệp hiện có và mở rộng dư địa phát triển, hình thành các động lực công nghiệp mới, đồng thời khai thác lợi thế sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái có giá trị gia tăng cao.

Tuần lễ Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo Đồng Nai 2026 có chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến giá trị thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP Đồng Nai”, đồng thời được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10). Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với kế hoạch hành động của địa phương về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn TP Đồng Nai.