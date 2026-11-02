Đồng Nai lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai, tham quan gian trưng bày tại triển lãm DigiFest Đồng Nai 2026. (ẢNH: TUẤN KHẢI)

Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 xác định rõ yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; định hướng xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, hàng không, logistics, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo, gắn với phát huy lợi thế đô thị sân bay và kết nối quốc tế.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, cụ thể hóa Nghị quyết số 16 cùng với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Đồng Nai xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đúng, mà phải tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra những sản phẩm và giá trị cụ thể.

Thành phố Đồng Nai xác định chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường trực tuyến hay đầu tư thêm phần mềm, mà quan trọng hơn là đổi mới quy trình, kết nối và khai thác dữ liệu hiệu quả, giảm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ. Hướng tới nền hành chính vận hành dựa trên dữ liệu, tăng cường liên thông giữa các cơ quan, nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng dịch vụ công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út tham quan gian trưng bày tại triển lãm DigiFest Đồng Nai 2026. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố Đồng Nai khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, robot và các công nghệ mới vào sản xuất, logistics và quản trị hoạt động. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và tổ chức khoa học-công nghệ để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Các sở, ngành và địa phương cần chủ động nhận diện điểm nghẽn, phối hợp giải quyết khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời; những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.

Ba ngày qua, sự kiện Tuần lễ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 (DigiFest Đồng Nai 2026) được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân, doanh nghiệp. Là sự kiện khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lớn nhất trong năm tại Đồng Nai, với chuỗi hoạt động triển lãm công nghệ, các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối đầu tư, trình diễn công nghệ và trải nghiệm các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoàng Hữu Hạnh đánh giá, DigiFest Đồng Nai 2026 không chỉ là không gian giới thiệu công nghệ, mà còn là diễn đàn kết nối nhu cầu thực tiễn với giải pháp, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai cùng đại biểu tham gia Tuần lễ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị liên quan sẽ tập trung kết nối hợp tác; xây dựng, triển khai các bài toán đặt hàng và nội dung hợp tác được ghi nhận tại DigiFest Đồng Nai 2026. Giá trị của chương trình phải tiếp tục được thể hiện qua những dự án được triển khai, những bài toán được giải quyết, những doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ và những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đồng Nai cam kết tiếp tục đồng hành các doanh nghiệp công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tăng cường kết nối các nguồn lực, lựa chọn những giải pháp phù hợp để nghiên cứu, triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng.

“Chúng tôi xác định thành công của DigiFest không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức, số lượng gian hàng, sản phẩm công nghệ được giới thiệu hay số lượng đại biểu tham dự, mà quan trọng hơn là những bài toán thực tế của thành phố được giải quyết. Những công nghệ được ứng dụng, những dự án hợp tác được hình thành và những giá trị cụ thể được tạo ra cho người dân, doanh nghiệp và kinh tế thành phố”, ông Nguyễn Văn Út nói.

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Nguyễn Minh Quang cho biết, thành phố Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với và xác lập rõ nét định vị của Đồng Nai là cực tăng trưởng đa chức năng cấp quốc gia, hình thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao ngang tầm khu vực.

Thành phố Đồng Nai với quy mô diện tích hơn 12.737km², dân số hơn 5 triệu người, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước với 44 khu công nghiệp đang hoạt động. Hiện địa phương thu hút doanh nghiệp từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư với 2.304 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 47,1 tỷ USD.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Nguyễn Minh Quang chia sẻ tại chương trình DigiFest Đồng Nai 2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Không gian phát triển mở rộng cùng sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác dự kiến cuối năm 2026 đặt ra cho chúng ta một bài toán quản trị mới. Đó là chuyển mạnh từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị phát triển đô thị dựa trên dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ cao và hệ sinh thái hàng không toàn cầu”, ông Nguyễn Minh Quang chia sẻ.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho rằng, Đồng Nai có nền tảng công nghiệp, vị trí kết nối quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cơ hội phát triển lớn từ sân bay Long Thành. Những lợi thế này tạo dư địa tăng trưởng đáng kể. Để chuyển dư địa thành kết quả, thành phố cần nâng cao năng suất của nền kinh tế hiện có, phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao và khai thác hiệu quả những cơ hội phát triển mới.

Trong bối cảnh Đồng Nai phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được đưa trực tiếp vào quá trình tạo ra tăng trưởng, thay vì chỉ được xem là những lĩnh vực đầu tư riêng biệt. Thông điệp xuyên suốt cần được quán triệt là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải bắt đầu từ bài toán phát triển, tạo ra giá trị thực tế và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của Đồng Nai.

Để tăng trưởng bền vững, Đồng Nai cần đồng thời nâng cao hiệu quả của công nghiệp hiện có và tạo dựng những động lực công nghiệp mới. Trong đó, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện hữu; thu hút có chọn lọc các ngành công nghiệp công nghệ cao và hoạt động có giá trị gia tăng lớn và cải thiện môi trường đầu tư và quản trị bằng dữ liệu, công nghệ số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi sự kiện DigiFest Đồng Nai 2026. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

“Thành phố Đồng Nai lựa chọn một số bài toán ưu tiên có tác động trực tiếp đến năng suất, tăng trưởng và chất lượng quản trị. Với từng bài toán, cần xác định rõ nhu cầu, mục tiêu đầu ra, đơn vị chịu trách nhiệm, doanh nghiệp hoặc tổ chức công nghệ tham gia, nguồn lực và thời hạn thực hiện. Cách làm này giúp hoạt động khoa học, công nghệ, chuyển đổi số xuất phát từ nhu cầu thực tế”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cho rằng, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị, năng lực cạnh tranh và khả năng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các hệ sinh thái kinh tế mới, có giá trị tăng cao. Tuy nhiên, những lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng chỉ thực sự trở thành năng lực cạnh tranh bền vững khi được kết hợp với công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và một môi trường thể chế khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Từ góc nhìn về thể chế và quản trị, bà Lê Thu Hà nêu ba vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình hiện thực hóa những cơ hội phát triển mới của Đồng Nai. Đó là, đổi mới kịp thời thể chế và phương thức quản trị để đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số và tăng cường liên kết, hợp tác và chuyển hóa những ý tưởng đổi mới sáng tạo thành kết quả cụ thể.