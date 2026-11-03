Đồng Nai lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Võ Hoàng Khai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp.Đồng Nai, cho biết thành phố sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đưa các mô hình sáng tạo vào thực tiễn.

Kết nối nguồn lực, khơi thông động lực tăng trưởng

NĐT: Thưa ông, Tp.Đồng Nai có những giải pháp trọng tâm nào để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội?

Ông Võ Hoàng Khai, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp.Đồng Nai.

Ông Võ Hoàng Khai: Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà phải trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố tập trung vào 4 nhóm giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và chuyên gia; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, người dân làm đối tượng phục vụ và hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

NĐT: Thành phố sẽ triển khai mạng lưới đổi mới sáng tạo từ thành phố đến cơ sở như thế nào để kết nối hiệu quả doanh nghiệp, trường đại học, chuyên gia và cộng đồng?

Ông Võ Hoàng Khai: Thành phố định hướng hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các sở, ngành, UBND xã, phường, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò đầu mối kết nối, điều phối; các địa phương tiếp nhận nhu cầu, phát hiện những vấn đề thực tiễn; còn doanh nghiệp, trường đại học và chuyên gia cung cấp tri thức, công nghệ, giải pháp.

Thông qua việc hình thành các nhóm hợp tác và cộng đồng thực hành đổi mới sáng tạo theo từng lĩnh vực, thành phố hướng đến kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị thực tế.

NĐT: Tp.Đồng Nai có chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh?

Ông Võ Hoàng Khai tham quan, tìm hiểu thiết bị đo lường và nền tảng quản lý nước thông minh tại không gian trưng bày sản phẩm công nghệ.

Ông Võ Hoàng Khai: Quan điểm của thành phố là không để doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng ngoài quá trình đổi mới công nghệ, chuyển đổi số. Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiện trạng công nghệ, tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp, tiếp cận nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, thành phố tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà cung cấp công nghệ để thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng sẽ tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định, bảo đảm thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Đưa điểm đổi mới sáng tạo vào giải quyết bài toán thực tiễn

NĐT: Làm thế nào để các điểm đổi mới sáng tạo tại cơ sở hoạt động thực chất, tạo ra những giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp?

Ông Võ Hoàng Khai cùng các đại biểu tham quan, trải nghiệm thiết bị công nghệ tại điểm đổi mới sáng tạo phường Bình Phước, tìm hiểu các giải pháp phục vụ chuyển đổi số và ứng dụng vào thực tiễn.

Ông Võ Hoàng Khai: Theo tôi, các điểm đổi mới sáng tạo không nên chỉ dừng lại ở việc hình thành không gian hay trang bị cơ sở vật chất, mà quan trọng nhất là phải có hoạt động cụ thể và tạo ra kết quả thiết thực.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các địa phương khảo sát, xác định những vấn đề thực tế của người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở để lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp. Đồng thời, kết nối các điểm này với trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ nhằm tư vấn, thử nghiệm, hoàn thiện giải pháp.

Thành phố hướng đến mô hình mỗi điểm đổi mới sáng tạo là một địa chỉ kết nối, trải nghiệm, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Hiệu quả hoạt động sẽ được đánh giá thông qua những vấn đề thực tế được giải quyết, sáng kiến được triển khai và giá trị mang lại cho cộng đồng.

NĐT: Trong thời gian tới, Sở đặt ra những mục tiêu cụ thể nào để đo lường hiệu quả đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân rộng các mô hình thành công trên địa bàn thành phố?

Ông Võ Hoàng Khai: Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung vào 3 nhóm mục tiêu. Thứ nhất, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, phấn đấu trong năm 2027 hỗ trợ hình thành ít nhất 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời từng bước phát triển mạng lưới và các điểm đổi mới sáng tạo tại cơ sở.

Thứ hai, nâng cao năng lực đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, gắn với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo theo định hướng của thành phố.

Thứ ba, xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ số về đổi mới sáng tạo, năng suất, mức độ ứng dụng công nghệ và hiệu quả chuyển đổi số.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Sở sẽ lựa chọn những mô hình hiệu quả, có khả năng nhân rộng để phối hợp triển khai tại các xã, phường và doanh nghiệp trên toàn thành phố. Qua đó, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Tp.Đồng Nai.

NĐT: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không” trong phát triển đổi mới sáng tạo: không chạy theo phong trào; không “xây ngọn trước khi xây gốc”; không lấy hoạt động thay cho kết quả; không lấy số lượng hội nghị thay cho sản phẩm; không để Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học hoạt động riêng rẽ. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub) xuất phát từ những bài toán thực tiễn, lấy con người làm trung tâm, tạo ra sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và có kết quả đo lường cụ thể. UBND thành phố cam kết đồng hành cùng ngành Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai, vận hành nền tảng. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang, Sở sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động, tập trung vào 4 nhóm giải pháp: tạo ra sản phẩm và kết quả đo lường được; đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân; hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đột phá; mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Mục tiêu xuyên suốt là đưa đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị thực, chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.