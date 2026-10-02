Đồng Nai lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư trong nước

Mô hình Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: TTXVN

Hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, các tuyến cao tốc, đường vành đai, hàng loạt cây cầu chiến lược kết nối Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ; Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị khai thác thương mại; cùng việc thành phố Đồng Nai quy hoạch không gian phát triển mới; mở rộng hạ tầng công nghiệp; vị thế khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Đây được cho là những động lực mạnh mẽ thu hút dòng vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào thành phố Đồng Nai trong 9 tháng năm 2026.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, 9 tháng năm 2026, thu hút vốn đầu tư trong nước trên địa bàn đạt 865.000 tỷ đồng, bằng 540% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2026 là 160.000 tỷ đồng). Trong đó, có 18 dự án cấp mới ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 839.197 tỷ đồng và 18 dự án cấp mới trong khu công nghiệp với số vốn đăng ký khoảng 6.436 tỷ đồng.

Cùng đó, có 24 dự án (gồm 10 dự án ngoài khu công nghiệp, 14 dự án trong khu công nghiệp) tăng vốn với số vốn đăng ký bổ sung 15.496 tỷ đồng; chỉ có 1 dự án trong khu công nghiệp đăng ký giảm vốn 50 tỷ đồng.

Lũy kế, đến nay số dự án đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai còn hiệu lực là 2.515 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 1,436 triệu tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng, thành phố Đồng Nai thu hút được 2,5 tỷ USD vốn đầu tư FDI, đạt khoảng 86% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2026 là 3 tỷ USD). Trong đó, cấp mới 77 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn 98 dự án với tổng vốn đăng ký bổ sung 1,296 tỷ USD. Lũy kế đến nay, số dự án FDI trên địa bàn thành phố còn hiệu lục là 2.303 dự án với số vốn 46,722 tỷ USD.

UBND thành phố Đồng Nai cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt khá và cao hơn cùng kỳ.

Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyển địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phát triển doanh nghiệp, xuất khẩu tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Tuy niên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2026 vẫn còn những khó khăn, hạn chế, nhất là một số động lực tăng trưởng chưa đạt yêu cầu và tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm. Trong đó, tăng trưởng một số ngành, lĩnh vục chưa đạt kỳ vọng; hoạt động xuất khẩu còn chịu áp lực do đơn hàng bổ sung hạn chế; sức mua tại các thị trường truyền thống suy giảm, chi phí logistics và vận tải tăng.

Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, tăng 7% nhưng mới đạt khoảng 67% chỉ tiêu năm; để đạt mục tiêu 40,58 tỷ USD, trong 3 tháng cuối năm Đồng Nai phải đạt kim ngạch xuất khẩu 13 tỷ USD, bình quân mỗi tháng xuất khẩu đạt trên 4 tỷ USD.

Để hoàn thành các mục tiêu trong những tháng cuối năm 2026, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "500 ngày đêm" gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm; hoàn thành các quy hoạch chiến lược; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, hoàn thanh mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 150.000 tỷ đồng; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…