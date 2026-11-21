Theo Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 do Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út ký ban hành, ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Phong An, Giám đốc Sở Xây dựng, làm Phó Trưởng ban Thường trực; ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Phó Trưởng ban.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan như: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố cùng các ban quản lý, đơn vị đầu tư xây dựng, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở, thị trường bất động sản. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan, bảo đảm công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản theo hướng lành mạnh, ổn định, bền vững.

Dự án nhà ở xã hội quy mô khoảng 1500 căn hộ đang xây dựng tại xã Phước An. Ảnh: A.T

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện trên địa bàn. Những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết. Thành phố giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2026, thay thế Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 7/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai trước đây.

Dự án nhà ở xã hội gần 1100 căn hộ vừa cất nóc đầu tháng 11/2026 tại phường Long Hưng. Ảnh: A.T

Việc thành lập Ban Chỉ đạo được kỳ vọng tạo đầu mối phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách nhà ở. Qua đó, các khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội và hoạt động của thị trường bất động sản sẽ được kịp thời phát hiện, tổng hợp, đề xuất hướng xử lý; góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Đồng Nai. Thành phố giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản. Việc thành lập Ban Chỉ đạo được kỳ vọng tạo đầu mối phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách nhà ở. Qua đó, các khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội và hoạt động của thị trường bất động sản sẽ được kịp thời phát hiện, tổng hợp, đề xuất hướng xử lý; góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Đồng Nai.