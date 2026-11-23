Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I (2025–2030), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tại chương trình, các báo cáo viên tập trung phổ biến những quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực văn hóa; hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lợi dụng văn hóa, nghệ thuật và không gian mạng để xuyên tạc lịch sử, truyền bá thông tin sai lệch, tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) phổ biến những quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực văn hóa. Ảnh: Anh Trọng

Các hành vi vi phạm pháp luật về di sản như xâm hại di tích lịch sử - văn hóa, trộm cắp, mua bán trái phép di vật, cổ vật cũng được phân tích cụ thể. Qua đó, học sinh hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc và những quy định liên quan đến bảo vật quốc gia.

Trao đổi tại chương trình, Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Đồng Nai nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để tác động, làm sai lệch nhận thức, nhất là đối với thanh thiếu niên. Do đó, việc đưa kiến thức pháp luật về an ninh văn hóa và bảo vệ di sản vào trường học có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ từ sớm, từ xa; không vô tình tiếp tay cho những hành vi xâm hại di tích, mua bán trái phép di vật, cổ vật.

Lãnh đạo các ban ngành dự ngày hội văn hóa. Ảnh: A.T

Theo Đại tá Phạm Hồng Chính, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, chú trọng đối tượng học sinh THPT. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, chương trình còn tạo diễn đàn để giáo viên, học sinh trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp những tình huống thực tế. Qua đó, các em có thêm kỹ năng nhận diện, phòng tránh thông tin độc hại, xuyên tạc về văn hóa, lịch sử trên mạng xã hội.

Thầy Lương Toàn Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà phát biểu tại ngày hội văn hóa. Ảnh: A.T

Thầy Lương Toàn Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà đánh giá, chương trình mang lại nhiều kiến thức thiết thực, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ di sản văn hóa. Các báo cáo viên sử dụng phương pháp truyền đạt phong phú, gần gũi, tạo không khí trao đổi cởi mở, thu hút sự quan tâm của học sinh.

Học sinh Trường THPT Nam Hà ngồi lắng nghe phổ biến pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực văn hóa. Ảnh: A.T

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, bảo tồn di sản và phát huy giá trị văn hóa dân tộc vào các môn học, hoạt động giáo dục ngoại khóa. Đồng thời, dự kiến tổ chức cho học sinh tham quan các địa danh lịch sử như Tà Lài, Chiến khu Đ… nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế, giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương.

Chia sẻ sau khi tham gia chương trình, em Đỗ Nghiêm Hoàng Yến, học sinh lớp 11B10, Trường THPT Nam Hà cho biết, trước đây em nghĩ bảo vệ di sản chỉ đơn giản là giữ gìn vệ sinh khi tham quan các di tích. Tuy nhiên, qua buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn các quy định về bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cũng như cách nhận biết những thông tin sai lệch về văn hóa, lịch sử trên mạng xã hội.

Theo Hoàng Yến, những kiến thức được trang bị không chỉ giúp bản thân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn có thể chia sẻ, tuyên truyền đến bạn bè cùng chung tay bảo vệ di sản văn hóa. Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an TP Đồng Nai và nhà trường hướng đến xây dựng nền tảng nhận thức vững chắc cho học sinh, giúp thế hệ trẻ nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những thông tin sai lệch, đồng thời hình thành ý thức và trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là giải pháp thiết thực góp phần bảo đảm an ninh văn hóa ngay từ cơ sở, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.