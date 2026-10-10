Đồng Nai lan tỏa phong trào 'Bình dân học vụ số', thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Không gian giới thiệu các ứng dụng, tiện ích số tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tuần lễ học tập suốt đời ở phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai vào đầu tháng 10/2026. Ảnh: Hải Quân/Báo Đồng Nai.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề để Đồng Nai đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong cơ quan nhà nước, đồng thời hình thành các nền tảng số phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân.

ĐẶT MỤC TIÊU PHỔ CẬP KỸ NĂNG SỐ TRÊN DIỆN RỘNG

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, địa phương đặt ra ba mục tiêu trọng tâm trong năm 2026. Cụ thể, phấn đấu hoàn thiện khoảng 70% hạ tầng số và các nền tảng số thống nhất, an toàn, hiện đại; trên 90% nguồn lực trong cơ quan nhà nước và người dân được đào tạo kỹ năng số; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt hơn 0,8%.

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho toàn xã hội, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 trên địa bàn, hướng đến lan tỏa tinh thần học tập, làm chủ công nghệ số trong các tầng lớp nhân dân.

Phong trào được triển khai bảo đảm toàn diện, thực chất, gắn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương; phát huy vai trò chủ đạo của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và ứng dụng công nghệ số.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Tổ Công nghệ số cộng đồng theo phương châm “gần dân, sát dân”, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số thiết yếu; tăng cường ứng dụng các nền tảng học trực tuyến và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), tạo điều kiện cho mọi đối tượng dễ dàng tiếp cận, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự học, chủ động nâng cao kỹ năng số của người dân, bảo đảm phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm cao trong phổ cập kỹ năng số. Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước có kiến thức, kỹ năng số phục vụ công việc; 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng.

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số cho toàn xã hội, UBND thành phố Đồng Nai đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026. Ảnh: Trang thông tin điện tử UBND xã Dak Nhau, thành phố Đồng Nai.

Đối với người dân, mục tiêu đặt ra là 100% người trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, sử dụng được các dịch vụ số thiết yếu, trong đó có 60% người dân được xác nhận đạt phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VNeID. Bên cạnh đó, 100% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã được trang bị kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu trên, thành phố Đồng Nai tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số" thông qua hệ thống truyền thông cơ sở, báo chí và các nền tảng số, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức Lễ phát động Phong trào trên phạm vi toàn thành phố, kết nối trực tuyến đến 100% xã, phường, triển khai Cuộc thi “Công dân số Đồng Nai: Kỹ năng thông minh - Công vụ chuyên nghiệp” và thực hiện xác nhận phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VNeID nhằm lan tỏa phong trào, nâng cao kỹ năng số và đánh giá thực chất kết quả triển khai.

Đặc biệt, thành phố chú trọng bồi dưỡng chuyên sâu nhằm hình thành đội ngũ nhân lực chuyển đổi số có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, Chiến dịch “Mùa hè số” năm 2026 sẽ được tổ chức với sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, phát huy vai trò “Đại sứ số” trong việc trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số thiết yếu ngay tại cơ sở.

LAN TỎA PHONG TRÀO "BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ"

Ở cấp cơ sở, một số mô hình chuyển đổi số bước đầu được triển khai. Tại phường Bình Phước, chính quyền địa phương đang đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu giữa UBND phường, khu phố, trường học và Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Phường cũng thí điểm các ứng dụng đô thị thông minh như quản lý chợ, quản lý khu phố, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý đô thị.

Ngày 17/9/2026, thành phố Đồng Nai chính thức phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình "Bình dân học vụ số" trong toàn hệ thống chính trị, kéo dài đến hết ngày 25/12/2026. Ảnh: Trang thông tin điện tử UBND xã Dak Nhau, thành phố Đồng Nai.

Trong khi đó, xã Đại Phước đã đưa AI vào hỗ trợ hoạt động hành chính công. Theo ông Phạm Sơn Điền, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Phước, hệ thống AI đang được sử dụng để tổng hợp, thống kê báo cáo và biên tập thông tin. Trợ lý AI cũng được tích hợp trên trang thông tin điện tử của xã, hỗ trợ người dân tra cứu, hỏi đáp về thủ tục hành chính. Dữ liệu phục vụ hệ thống được bổ sung các nội dung liên quan đến bầu cử để người dân tra cứu khi cần.

Thời gian tới, xã Đại Phước dự kiến mở rộng ứng dụng AI theo hướng kết nối với kho dữ liệu chung, gồm thư viện pháp luật, công báo và dữ liệu thủ tục hành chính. Các dữ liệu sẽ được cập nhật tự động, đồng thời cho phép cá nhân hóa để hỗ trợ cán bộ theo từng vị trí việc làm.

Thành phố Đồng Nai đang triển khai nhiều chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị thành phố”. Các hoạt động được đẩy mạnh tổ chức trong tháng 10/2026 theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa chuyển đổi số đến toàn dân. Cụ thể, theo Kế hoạch số 290/KH-UBND, ngày 30/9-2026 của UBND thành phố Đồng Nai về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngà/ Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn thành phố, các nội dung, hoạt động nổi bật sẽ được triển khai như: lan tỏa thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026; đẩy mạnh chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số, chữ ký số”, Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố Đồng Nai…