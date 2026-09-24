Đồng Nai là mô hình điểm xây dựng nông thôn mới của cả nước

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tham quan mô hình trồng sầu riêng đạt chuẩn an toàn cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Tà Lài. Ảnh: Bình Nguyên

Theo đánh giá của ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương, trưởng đoàn công tác, Đồng Nai tiếp tục đạt những thành quả ấn tượng trong xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030. Kỳ vọng Đồng Nai tiếp tục là điển hình, tấm gương để nhân rộng cho cả nước.

Phát huy thành quả

Đồng Nai là địa phương thuộc tốp đầu cả nước trong việc sớm ban hành Bộ tiêu chí xã NTM thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 cũng như ban hành các nghị quyết trong triển khai xây dựng NTM. Trong triển khai chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Khoảng cách về thu nhập giữa các địa phương còn khá lớn, đặc biệt là thu nhập của một số xã khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí NTM cao hơn nhiều so với giai đoạn trước…

Định Quán là một trong 6 xã của thành phố Đồng Nai phấn đấu đạt xã NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 vào năm 2026. Đến nay, xã đã hoàn thiện hồ sơ minh chứng và gửi tờ trình đến các sở, ngành thành phố để thẩm định được 42/47 chỉ tiêu.

Ðến năm 2030, thành phố Ðồng Nai đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 120 triệu đồng/năm; không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Quán Nguyễn Cao Cường cho biết: Đến nay, xã đã đạt 42/47 chỉ tiêu; các chỉ tiêu còn lại cũng cơ bản hoàn thành, đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ minh chứng về đích xã NTM trong năm 2026. Lợi thế của địa phương là dựa trên nền tảng thành quả xây dựng NTM trước đây, huyện Định Quán cũ đã đạt NTM nâng cao, nhiều xã đã đạt NTM kiểu mẫu và thị trấn Định Quán cũ đã đạt đô thị loại 3. Hiện xã Định Quán tiếp tục tập trung rà soát các tiêu chí còn lại, đặc biệt là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người với mục tiêu đạt 2 con số. Mục tiêu phấn đấu của xã đến hết nhiệm kỳ phải đạt NTM hiện đại.

Xã Tà Lài đặt mục tiêu phấn đấu về đích xã NTM vào năm 2027. Địa phương rất tích cực triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt trong xây dựng NTM. Hiện xã đã đạt 32/47 nội dung tiêu chí, một số chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tà Lài Trịnh Văn Luận cho hay: Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030 gọn hơn nhưng khó, với nhiều thay đổi hơn so với bộ tiêu chí giai đoạn trước. Tà Lài là xã khó khăn của tỉnh Đồng Nai trước đây nhưng địa phương rất quan tâm, quyết liệt trong chỉ đạo cũng như triển khai chương trình xây dựng NTM. Xã sẽ tiếp tục rà soát kỹ tất cả những nội dung đã đạt và những chỉ tiêu chưa đạt với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Phấn đấu tiếp tục là ngọn cờ đầu

Năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu có 6 xã đạt NTM giai đoạn 2026-2030. Đến nay, 6 xã này đều đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ minh chứng đạt xã NTM. Đến năm 2030, Đồng Nai phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn NTM, 10% đạt chuẩn NTM hiện đại gắn với đạt các mục tiêu khó như: thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao...

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tham quan Trường mầm non Phú Thịnh, mô hình trường điểm tại xã Tà Lài. Ảnh: Bình Nguyên

Nhận xét về kết quả xây dựng NTM của thành phố Đồng Nai, bà Tô Thúy Nga, Trưởng phòng NTM, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia cho rằng: Khi triển khai xây dựng NTM giai đoạn hiện nay, Đồng Nai có sự thuận lợi là dựa trên nền tảng kết quả đạt được trong giai đoạn trước. Cụ thể khảo sát tại xã Tà Lài là xã khó khăn của thành phố Đồng Nai nhưng kết quả địa phương này đạt được tốt hơn so với mặt bằng trên cả nước.

Cũng theo bà Tô Thúy Nga, mục tiêu đặt ra trong xây dựng NTM giai đoạn mới rất nhiều thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện. Trong đó, bộ tiêu chí NTM của Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn so với bộ tiêu chí chung của cả nước. Theo đó, Đồng Nai cần lưu ý trong thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí như: Tiêu chí về tăng thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn, một số xã trước đây đã đạt cao, tốc độ tăng lên sẽ khó hơn; tỷ lệ về nước sạch nông thôn, tiêu chí của Đồng Nai cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước… Mong địa phương tiếp tục quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra, tiếp tục là điển hình, tấm gương để nhân rộng cho cả nước.

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương làm trưởng đoàn công tác Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá: Đồng Nai tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng trong xây dựng NTM, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước. Mong địa phương có sự quan tâm đặc biệt trong triển khai hành động. Những xã ban đầu đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại của Đồng Nai sẽ là mô hình điểm làm căn cứ cho cả nước rút kinh nghiệm trong cách làm, cách chỉ đạo để từ đó nhân rộng.