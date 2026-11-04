Đồng Nai kỳ vọng giảm chi phí lưu thông từ tuyến đường kết nối vùng sản xuất

Hệ thống đường giao thông được đầu tư nâng cấp, góp phần kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản tại xã Đa Kia. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Với lợi thế về đất đai, khí hậu và sản xuất nông nghiệp, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ vẫn là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Địa phương đang tập trung nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình và giải ngân vốn đầu tư công, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Ưu tiên hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông

Những ngày này, trên tuyến đường trục chính thôn Bù Tam, xã Đa Kia, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp. Hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành; nhà thầu tiếp tục xử lý những đoạn mặt đường hư hỏng nặng, chuẩn bị các điều kiện để thảm nhựa toàn tuyến.

Công trình nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp sau thời gian dài khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Dự án gồm xây dựng khoảng 400m mương thoát nước bê tông và sửa chữa mặt đường dài khoảng 1,5km. Theo đơn vị thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 70%, vật tư, thiết bị đã được tập kết phục vụ thi công.

Ông Vũ Văn Minh, Trưởng thôn Bù Tam, xã Đa Kia cho biết, tuyến đường đã được sử dụng nhiều năm, mặt đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Vì vậy, việc địa phương bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp công trình nhận được sự đồng tình của người dân. Người dân mong muốn công trình được thi công bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành và tiếp tục có thêm những tuyến đường hư hỏng khác được quan tâm đầu tư.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, vật tư để triển khai các hạng mục theo kế hoạch; ưu tiên xử lý những vị trí hư hỏng, hoàn thiện hệ thống thoát nước, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Không chỉ tuyến đường thôn Bù Tam, nhiều công trình giao thông khác cũng đang được xã Đa Kia quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh địa bàn xã sau sắp xếp đơn vị hành chính có quy mô rộng, dân số khoảng 32.000 người, nhu cầu kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm xã ngày càng tăng.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đa Kia, năm 2026, địa phương được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 50 tỷ đồng, tập trung cho các công trình thiết yếu, trong đó ưu tiên lĩnh vực giao thông và giáo dục.

Danh mục đầu tư gồm 11 dự án, có 10 dự án giao thông và 1 dự án trường học. Việc phân bổ vốn hướng đến giải quyết những nhu cầu cấp thiết, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ góp phần kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tại xã Đa Kia. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tính đến ngày 15/9, xã đã giải ngân hơn 30,2 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn hơn 50 tỷ đồng, đạt 59,82%. Đối với nguồn vốn đầu tư công chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, địa phương giải ngân hơn 11 tỷ đồng trên tổng số hơn 12 tỷ đồng, đạt 91,56%.

Trong năm, địa phương đã thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật của 12 công trình, dự án đầu tư công. Đến thời điểm báo cáo, có 1 công trình hoàn thành thi công, 10 công trình đang hoàn thiện và 1 công trình đang triển khai các hạng mục hố cống, móng cầu. Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm điều kiện nghiệm thu, thanh toán theo quy định.

Khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Kinh tế xã Đa Kia cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã rộng, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông rất lớn. Địa phương xác định nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông là nhiệm vụ quan trọng, góp phần kết nối các thôn với trung tâm xã, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản từ vùng sản xuất đến các điểm giao dịch, kho bãi tập kết.

Để thực hiện các công trình trong năm 2026, địa phương được bố trí hơn 50 tỷ đồng, gồm 38 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản tập trung và hơn 12,286 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất.

Với nguồn lực này, xã triển khai 11 dự án, trong đó có 10 dự án giao thông và 1 dự án trường học. Địa phương đang tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, bổ sung máy móc, thiết bị, vật liệu, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn.

Thực tế cho thấy, đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa. Đa Kia có tổng diện tích cây lâu năm hơn 16.539ha, trong đó cao su hơn 9.384ha, điều hơn 6.303ha và sầu riêng khoảng 235ha. Đây là những cây trồng chủ lực, tạo nguồn thu nhập quan trọng cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, việc vận chuyển nông sản tại một số khu vực vẫn gặp khó khăn do hệ thống đường giao thông chưa đồng bộ. Vì vậy, đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên thôn, đường kết nối vùng sản xuất được kỳ vọng giúp giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất và nâng cao giá trị nông sản.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã Đa Kia chú trọng phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Toàn xã hiện có 7 hợp tác xã, trong đó 4 hợp tác xã đang hoạt động. Việc duy trì mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản cũng được quan tâm.

Công nhân phối hợp với máy móc xử lý nền đường, chuẩn bị các điều kiện thi công những hạng mục tiếp theo trên tuyến đường thôn Bù Tam. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ông Trương Lương Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Kia cho biết, địa phương đang triển khai lập Quy hoạch chung xã giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để định hướng tổ chức không gian phát triển, bố trí các khu vực sản xuất, dân cư, hạ tầng kỹ thuật và công trình thiết yếu, bảo đảm khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế.

Trong những tháng cuối năm 2026, xã Đa Kia tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các công trình. Đồng thời, địa phương rà soát danh mục, chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.

Khơi thông nguồn vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và ưu tiên những công trình thiết thực đang là hướng đi của Đa Kia nhằm từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng. Khi các tuyến đường được hoàn thiện, khả năng kết nối giữa khu dân cư, vùng sản xuất và trung tâm xã được cải thiện, tạo nền tảng để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng nông nghiệp, thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống người dân./.