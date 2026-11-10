Đồng Nai kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và hai sở

Sáng 10/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trao quyết định và tặng hoa đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: Huy Anh

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Thị Yến công bố quyết định điều động ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11/2026. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trường Sơn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm của Bí thư Thành ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy. Ông xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh Tp.Đồng Nai đang triển khai nhiều mục tiêu phát triển sau khi trở thành thành phố.

Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Tp.Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết sẽ nỗ lực nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ của ban thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng ông Lê Trường Sơn được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, khối lượng công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng hiện nay rất lớn. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy đang tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm và biên chế giai đoạn 2027-2031. Do đó, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị ông Lê Trường Sơn nhanh chóng tiếp nhận, bắt tay ngay vào công việc.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhận quyết định. Ảnh: Huy Anh

Lãnh đạo Thành ủy tin tưởng tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, sáng 9/11, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Trọng Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 9/11/2026.

Đồng thời, ông Đồng Hoài Nam, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm kể từ ngày 9/11/2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Trọng Toàn cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố đã tin tưởng, giao trọng trách mới. Tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, giữ vững kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và phát huy trí tuệ tập thể.

Ông cũng khẳng định sẽ chủ động tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn đề xuất và triển khai các giải pháp đột phá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của ngành; lấy hiệu quả công việc làm thước đo, đẩy mạnh đổi mới tư duy và chuyển đổi số, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trao các quyết định về công tác cán bộ tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Nguyễn Văn Út chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, mỗi cán bộ cần chủ động đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn, có cách tiếp cận bao quát và toàn diện hơn so với vị trí công tác trước đây.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính đều giữ vai trò quan trọng. Do đó, các cán bộ cần kế thừa kinh nghiệm của thế hệ đi trước, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo; đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống.

Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo lãnh đạo UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Tp.Đồng Nai.