Đồng Nai: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới từ đô thị thông minh, kinh tế số

Ngày 1/11, trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề "Phát triển hệ sinh thái các đô thị thông minh, logistics, cảng hàng không, cảng biển".

Đồng Nai quan tâm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Hiếu cho biết, hình thành hệ sinh thái logistics số tích hợp cảng hàng không, cảng biển và khu công nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ vào vận tải, kho bãi mà còn là chiến lược tổ chức không gian phát triển, đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Tích hợp quy hoạch và kết nối hạ tầng logistics; xây dựng mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu; ứng dụng công nghệ số gắn với hiệu quả thực tế; hoàn thiện cơ chế phối hợp và lộ trình triển khai.

Các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng hiện đại, kết nối đô thị - sân bay - cảng biển - khu công nghiệp; xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho sân bay. Những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), bản sao số trong phát triển đô thị thông minh cũng được thảo luận, cùng định hướng phát triển công nghiệp xanh, bền vững, hướng đến Net Zero.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang đề nghị các đơn vị tiếp thu, tổng hợp ý kiến theo tinh thần "Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật". Đặc biệt, hạ tầng giao thông, logistics và dữ liệu cần được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch. Các giải pháp chuyển đổi số phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ưu tiên những luồng hàng hóa, cụm liên kết có nhu cầu rõ ràng để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo.

Trước đó, ngày 31/10, ngay sau lễ khai mạc DIGIFEST Đồng Nai 2026, Diễn đàn cấp cao với chủ đề "Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai" đã diễn ra.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh 3 định hướng phát triển của thành phố gồm nâng cấp nền công nghiệp hiện hữu, phát triển công nghiệp công nghệ cao; khai thác lợi thế sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao; tổ chức thực hiện theo từng bài toán cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả và huy động hiệu quả các nguồn lực.

Thứ trưởng cũng lưu ý Đồng Nai cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các nền tảng hiện có, tránh đầu tư phân tán, trùng lặp. Thành phố cũng cần chuẩn bị nguồn nhân lực, năng lực công nghệ và kỹ năng số để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng liên quan đến sân bay Long Thành.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Cảng hàng không quốc tế Long Thành không đơn thuần là công trình giao thông mà còn là động lực tăng trưởng hạt nhân, giúp Đồng Nai kết nối trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thành phố đang khẩn trương triển khai các hợp phần cốt lõi của đô thị sân bay Long Thành.

Đồng Nai gắn phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay và kinh tế số với quy hoạch, hạ tầng và mục tiêu phát triển kinh tế.

Trong phát triển đô thị thông minh, Đồng Nai xác định 4 nhóm bài toán ưu tiên. Trong đó, giao thông thông minh đa phương thức (ITS) hướng đến tích hợp điều khiển đèn tín hiệu thời gian thực, phạt nguội bằng công nghệ thị giác máy tính và quản lý xe buýt thông minh.

Lĩnh vực môi trường tập trung quan trắc tự động chất lượng không khí, nước sông Đồng Nai, hồ Trị An và xây dựng hệ thống cảnh báo ngập. Hạ tầng kỹ thuật được định hướng số hóa bằng GIS, quản lý cây xanh, chiếu sáng thông minh, hạ tầng ngầm và tuyến thu gom rác thải qua GPS.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 16-NQ/TW và quy định của Luật Phát triển đô thị thành chương trình, kế hoạch phù hợp; gắn phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay và kinh tế số với quy hoạch, hạ tầng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng trong khuôn khổ DIGIFEST, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương phối hợp tổ chức hội thảo "Định hướng phát triển kinh tế số thành phố Đồng Nai". Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp số hóa công nghiệp, phát triển kinh tế số lõi, thương mại và logistics gắn với đô thị sân bay; xây dựng hạ tầng số...

Một số hình ảnh tại DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Nhiều giải pháp được đề xuất như phát triển kinh tế dữ liệu, thương mại thông minh, tiêu dùng thông minh; ứng dụng UAV, AI trong xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát tài nguyên - môi trường và phát triển nông nghiệp số.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các ý kiến, tham mưu giải pháp trọng tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia xây dựng đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

DIGIFEST Đồng Nai 2026 khai mạc sáng 31/10, với triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quy mô 200 gian hàng, giới thiệu các giải pháp công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp, OCOP và khu vực trải nghiệm công nghệ. Sự kiện còn có chuỗi diễn đàn, hội thảo về đô thị sân bay Long Thành, logistics, kinh tế số, công nghiệp bán dẫn, AI và chuyển đổi số trong du lịch. Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được triển khai thực chất, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành công của DIGIFEST không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức mà quan trọng hơn là những bài toán thực tế được giải quyết, công nghệ được ứng dụng và các chương trình hợp tác mang lại giá trị cụ thể.