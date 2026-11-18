Toàn cảnh hiện trạng của khu đất do bà Trần Thị Thanh Nhàn đang đứng tên sử dụng. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai.

Ngày 17/11, UBND xã Sông Ray đã thành lập tổ kiểm tra do một Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng để tiến hành rà soát, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tại hồ Sông Ray. Tổ kiểm tra đang phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xác minh và làm rõ hiện trạng của 15 thửa đất liên quan.

Trước đó, ngày 16/11, UBND TP. Đồng Nai đã ban hành văn bản số 13475, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra và xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray. Văn bản này nêu rõ, qua nắm bắt tình hình, tại phạm vi khu đất khoảng 4,37 ha đã có xây dựng một số công trình trên đất, có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích.

Khu vực cần kiểm tra gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, với tổng diện tích 43.790 m2, được cấp quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Nhàn.

Theo bảng kê đất đai, trong tổng diện tích trên, có 37.820,2 m2 đất trồng cây lâu năm, 5.519,8 m2 đất trồng cây hằng năm khác và 450 m2 đất ở nông thôn. Gần 99% diện tích khu đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, chỉ có hai thửa có phần diện tích đất ở.

UBND TP. Đồng Nai đã giao UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện hiện trạng sử dụng đất và hoạt động xây dựng tại khu vực trên. Qua đó, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, lập lại kỷ cương, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Sông Ray. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp thuộc diện phải khắc phục.

Theo quan sát, các thửa đất trên nằm xung quanh khu vực hồ Sông Ray, nhiều vị trí đang được trồng cây hoặc có công trình xây dựng trên đất. Hiện trạng thửa đất 477 có một căn nhà xây kiểu tiền chế với dáng dấp khu nghỉ dưỡng, hồ bơi, bãi cỏ, cây xanh. Khu vực ven hồ được rào chắn kín đáo, tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài.

Hiện, đại diện chính quyền địa phương đã thành lập Tổ kiểm tra và đang phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai TP. Đồng Nai chi nhánh Cẩm Mỹ để rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng. Nếu phát hiện sai phạm, địa phương sẽ kiên quyết xử lý hành chính và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Được biết, hồ Sông Ray, hoàn thành năm 2011, là hồ chứa nước nhân tạo với diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2, nằm giáp ranh giữa TP. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Với cảnh quan đẹp, hồ Sông Ray thu hút nhiều người đến vui chơi vào cuối tuần và dịp lễ, tết. Tuy nhiên, việc xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích tại đây đang đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý.

Động thái quyết liệt của UBND TP. Đồng Nai trong việc xử lý vi phạm tại hồ Sông Ray không chỉ nhằm bảo vệ tài nguyên đất đai mà còn thể hiện quyết tâm lập lại trật tự xây dựng, đảm bảo phát triển bền vững cho khu vực này.