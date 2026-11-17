Lập tổ kiểm tra pháp lý, quy hoạch và hiện trạng 15 thửa đất

Liên quan đến việc UBND TP Đồng Nai yêu cầu kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng tại khu vực hồ Sông Ray (TP Đồng Nai), ngày 17/11, lãnh đạo UBND xã Sông Ray cho biết đã thành lập tổ kiểm tra, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, quy hoạch và hiện trạng 15 thửa đất trên diện tích khoảng 4,37ha để báo cáo thành phố theo yêu cầu.

Hiện trạng khu vực quanh hồ Sông Ray.

Cụ thể, theo ông Phan Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Sông Ray, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra do một Phó chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, với sự tham gia của đại diện các phòng, ban liên quan.

Tổ kiểm tra phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và xây dựng tại 15 thửa đất. Kết quả kiểm tra sẽ được địa phương tổng hợp, báo cáo theo thời hạn được giao.

Theo ông Tài, trước tết Nguyên đán năm 2026, sau khi phát hiện tình trạng dựng hàng rào tôn tại khu vực này, lực lượng chức năng xã Sông Ray đã vận động người quản lý 15 thửa đất tháo dỡ. Sau đó, các hàng rào tôn tại khu đất đã được tự nguyện tháo dỡ.

Qua rà soát bước đầu, khu vực này hiện không có hoạt động kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Trên đất có một số phòng ở và một hồ bơi nằm trong thửa đất có diện tích 150m2. Đối với quy hoạch khu vực lòng hồ Sông Ray, ông Tài cho biết, từ thời điểm huyện Cẩm Mỹ (cũ), khu vực đất xung quanh lòng hồ đã được phê duyệt quy hoạch đất thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, việc xây dựng công trình trên đất thuộc quy hoạch này phải có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cấp phép theo quy định. Đến nay, các chủ sử dụng đất tại khu vực chưa có phương án kinh doanh thương mại, dịch vụ được phê duyệt. Do đó, địa phương không cho phép xây dựng công trình trên các khu đất quanh lòng hồ Sông Ray khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý.

Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ông Tài cho biết, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ngày 1/7/2025, địa phương thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiểm tra khu vực xung quanh hồ. Cùng với lực lượng chức năng của xã, địa phương phối hợp với Tổ bảo vệ lòng hồ và Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP.HCM tổ chức tuần tra, quản lý. Khi phát hiện vi phạm, xã sẽ kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Tài, các công trình xây dựng vi phạm còn tồn tại tại khu vực này đều phát sinh trước ngày 1/7/2025.

Kiểm tra báo cáo trước 22/11

Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 13475/UBND-KTN ngày 16/11/2026, yêu cầu kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray, thuộc xã Sông Ray.

Hiện trạng diện mạo một số khu đất trong diện rà soát kiểm tra.

Theo văn bản, qua nắm bắt tình hình, tại khu đất có diện tích khoảng 4,37ha, gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295, thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray, TP Đồng Nai, do bà T.T.T.N được cấp quyền sử dụng đất, đã xuất hiện một số công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, hồ sơ đất đai và xây dựng tại khu vực nêu trên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, địa phương phải đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng (nếu có); đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định.

UBND xã Sông Ray phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Đồng Nai trước ngày 22/11/2026. UBND TP Đồng Nai cũng khẳng định, nếu qua kiểm tra phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không hợp thức hóa vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng trong thực thi pháp luật.

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo, hoàn thành năm 2011, có diện tích lưu vực mặt hồ hơn 2.500ha, nằm giáp ranh giữa TP Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, diện tích mặt nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP.HCM.

Hồ có dung tích chứa hơn 215 triệu m3, diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2. Với cảnh quan thiên nhiên và mặt nước rộng lớn, khu vực hồ Sông Ray được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn hai địa phương.

Theo Điều 40 Luật Thủy lợi (Văn bản hợp nhất số 155/2026/VBHN-LQ-VPQH), phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm công trình và vùng phụ cận. Điều 48 quy định, công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ nếu ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi phải được khắc phục; trường hợp không thể khắc phục phải tháo dỡ hoặc di dời. Bên cạnh đó, Điều 43 và Điều 44 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 quy định về cấp giấy phép xây dựng và điều kiện cấp phép, trong đó yêu cầu công trình phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, quy hoạch và bảo đảm các điều kiện theo quy định.