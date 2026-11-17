Qua đó, các đơn vị khảo sát hiện trạng, làm cơ sở tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường.

Đá sỏi ngổn ngang trên đường lên Dốc Khỉ, khiến việc di chuyển bằng xe máy gặp nhiều khó khăn, nhất là sau những trận mưa lớn.

Đoàn kiểm tra có đại diện Sở Tài chính, Sở Xây dựng và lãnh đạo UBND xã Phước Sơn. Tại hiện trường, các đơn vị tiến hành khảo sát hướng tuyến, chiều dài, bề rộng, hiện trạng mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình liên quan; đồng thời đánh giá sự cần thiết đầu tư, quy mô đề xuất, hiện trạng sử dụng đất, điều kiện giải phóng mặt bằng và mức độ phù hợp với quy hoạch. Các nội dung khảo sát là cơ sở để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét phương án hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường theo quy định.

Các đơn vị cũng trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường, làm cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, ngày 1/11, TTXVN đã có bài viết “Đồng Nai: Dốc Khỉ - Con đường mưu sinh đầy hiểm nguy”, phản ánh tình trạng tuyến đường đất đỏ bị xói lở nghiêm trọng, nhiều đoạn trơ nền đất đá, xuất hiện các rãnh sâu và đá tảng ngổn ngang. Hai bên đường là những vách đất cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt sau các trận mưa lớn.

Theo UBND xã Phước Sơn, tuyến đường Dốc Khỉ có vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực sản xuất, phục vụ nhu cầu đi lại, khai thác mủ cao su và canh tác của người dân. Mỗi ngày, khu vực này có hơn 1.000 lượt người qua lại. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở, xuống cấp khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với người dân thường xuyên di chuyển vào ban đêm và sáng sớm.

Trong hồ sơ đề xuất đầu tư, UBND xã Phước Sơn kiến nghị nghiên cứu xây dựng mới tuyến đường từ ĐT.755, thôn Phước Thiện đến khu vực Dốc Khỉ, thôn Phước An, với chiều dài dự kiến hơn 15 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75 tỷ đồng; trong đó, dự kiến bố trí khoảng 30 tỷ đồng để khắc phục vị trí sạt lở tại Dốc Khỉ với chiều dài khoảng 1 km.

Việc kiểm tra thực tế hiện trường là cơ sở để các cơ quan chuyên môn đánh giá cụ thể hiện trạng, quy mô và nhu cầu vốn đầu tư, từ đó tham mưu UBND thành phố Đồng Nai xem xét phương án hỗ trợ, sớm giải quyết khó khăn về giao thông, bảo đảm an toàn đi lại và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh kế của người dân địa phương.