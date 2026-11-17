Hiện trạng khu vực một trong 15 thửa đất có dấu hiệu vi phạm xây dựng, đất đai nằm sát hồ Sông Ray, xã Sông Ray, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Làm rõ dấu hiệu vi phạm trên 15 thửa đất

Cụ thể, theo văn bản số 13475/UBND-KTN ngày 16/11/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai: Qua nắm bắt tình hình, tại phạm vi khu đất khoảng 4,37ha (thuộc các thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295), tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray, thành phố Đồng Nai do bà Trần Thị Thanh Nhàn là người được cấp quyền sử dụng đất tại các thửa đất nêu trên đã có xây dựng một số công trình trên đất, có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Ray chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, hồ sơ đất đai, xây dựng tại phạm vi khu đất khoảng 4,37ha trên; đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai và xây dựng (nếu có), buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định.

Sơ đồ 15 thửa đất quanh hồ Sông Ray. (Ảnh: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cung cấp)

Kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai trước ngày 22/11/2026.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, nếu qua kiểm tra phát hiện sai phạm sẽ xử lý đến nơi đến chốn, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, bảo đảm sự nghiêm minh và công bằng trong thực thi pháp luật.

Một góc hiện trạng khu vực 15 thửa đất nằm sát hồ Sông Ray. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lập ngay tổ kiểm tra, tiến hành rà soát

Liên quan vấn đề trên, ngày 17/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Ray Phan Tấn Tài cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, địa phương đã thành lập Tổ kiểm tra do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Tổ trưởng, cùng đại diện các phòng, ban liên quan phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai chi nhánh Cẩm Mỹ rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng và sẽ có báo cáo cụ thể, đúng thời gian về 15 thửa đất liên quan.

Theo ông Tài, tại khu đất này trước thời điểm Tết Nguyên đán năm 2026 sau khi phát hiện dựng tôn, lực lượng của Ủy ban nhân dân xã Sông Ray đã xuống vận động người quản lý 15 thửa đất này, sau đó, hàng tôn tại các khu đất đã được tự nguyện tháo dỡ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Ray Phan Tấn Tài trả lời về vụ việc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Hiện nay, qua rà soát khu vực này không kinh doanh, buôn bán dịch vụ gì cả. Trên đất có mấy phòng ở và một hồ bơi trong thửa đất 150m2. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, địa phương đang trong quá trình tiến hành rà soát. Nếu qua kiểm tra phát hiện sai phạm bắt buộc phải xử lý hành chính và trả lại hiện trạng ban đầu tại các khu đất trên”, ông Phan Tấn Tài nói.

Cũng theo ông Tài, riêng khu vực lòng hồ Sông Ray thời còn huyện Cẩm Mỹ (cũ) đã được phê duyệt quy hoạch đất thương mại dịch vụ của toàn khu đất chung quanh lòng hồ. Tuy nhiên, nếu muốn xây dựng trên đất được quy hoạch thương mại dịch vụ phải có phương án được phê duyệt và được cấp phép.

Đến thời điểm này, với xã Sông Ray, phương án kinh doanh thương mại dịch vụ của các chủ sử dụng đất tại khu vực này chưa có; do đó, địa phương không cho phép xây dựng bất cứ công trình nào trên các khu đất ở lòng hồ Sông Ray.

Đối với quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sông Ray Phan Tấn Tài cho biết: Kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ngày 1/7/2025 việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng luôn được địa phương quan tâm.

Một góc khu đất 4,37ha nằm sát hồ Sông Ray. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ủy ban nhân dân xã đã có chỉ đạo rà soát toàn bộ khu đất chung quanh lòng hồ Sông Ray, trong đó phối hợp thường xuyên tuần tra, quản lý với Tổ bảo vệ lòng hồ cũng như Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện địa phương xử lý ngay các trường hợp vi phạm, nếu tồn tại công trình xây dựng vi phạm là xảy ra trước thời điểm 1/7/2025.

Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo với diện tích hơn 2.500ha, được hoàn thành năm 2011. Hồ Sông Ray nằm giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó diện tích mặt nước thuộc quản lý của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ có dung tích chứa lên đến hơn 215 triệu m3, với diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2. Khu vực hồ Sông Ray còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp và mặt nước rộng lớn phía thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Xử nghiêm, không có vùng cấm Tại Đồng Nai, sau một thời gian vi phạm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra nhức nhối, trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, cơ quan chức năng đã kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, đã xử phạt, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với những vi phạm tại Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường; khu hơn 72ha tại phường Phước Tân; Khu du lịch Vườn Xoài và Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng, ở đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp. Đây là các vụ việc vi phạm đất đai, xây dựng trong thời gian dài, khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương bức xúc.