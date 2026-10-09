Đồng Nai khởi tố hai bị can trong vụ hơn 2.300 con lợn nhiễm Salbutamol

Đàn lợn nuôi tại Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 9/10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ng. H. Th (sinh năm 1954) và D. Th. H (sinh năm 1974), cả 2 đều ngụ xã Tân An, thành phố Đồng Nai để điều tra tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 4, Điều 317, Bộ Luật hình sự.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai kiểm tra cơ sở chăn nuôi lợn do Ng. H. Th làm chủ.

Qua đó phát hiện 2.349 con lợn có chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc bị cấm trong chăn nuôi). Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.349 con lợn còn sống có tổng trọng lượng hơn 300 tấn, trị giá thị trường khoảng 15 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, Ng. H. Th. và D. Th. H. khai nhận đã bàn bạc, mua Salbutamol để phối trộn vào thức ăn chăn nuôi, cho lợn ăn nhằm tăng trọng trong thời gian ngắn rồi xuất bán ra thị trường để thu lợi bất chính. Khi các đối tượng chưa kịp đưa số lợn trên ra thị trường tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, từ cuối tháng 7/2026 đến nay, ngành chức năng Đồng Nai tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Quá trình kiểm tra, ngành chức năng phát hiện hàng nghìn con lợn tại nhiều cơ sở chăn nuôi nhiễm chất Salbutamol./.