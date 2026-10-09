Đồng Nai: Khởi tố hai bị can trong vụ 2.349 con heo chứa chất tạo nạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Theo thông tin Công an TP Đồng Nai, ngày 7/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ng. H. Th. (sinh năm 1954) và D. Th. H. (sinh năm 1974), cùng ngụ xã Tân An, TP Đồng Nai, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 5/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của ông Ng. H. Th., tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, TP Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc). Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số heo còn sống, với tổng trọng lượng 305 tấn, trị giá trên thị trường hơn 15 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua đấu tranh, ông Ng. H. Th., chủ cơ sở chăn nuôi, và bà D. Th. H. khai nhận đã bàn bạc, mua chất Salbutamol để phối trộn vào thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn nhằm tăng trọng trong thời gian ngắn, sau đó xuất bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, số heo nói trên chưa kịp tiêu thụ thì cơ sở chăn nuôi đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật./.