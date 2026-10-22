Đồng Nai khởi tố 6 vụ án liên quan nhập cảnh trái phép và lừa đảo qua mạng

Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê nhà ở tại phường Trấn Biên. (Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp)

Trước đó, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện 8 vụ việc, liên quan đến 129 đối tượng, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, ở lại trái phép trên các địa bàn các phường, xã là Trấn Biên, Tam Hiệp, Tân Khai, Phú Vinh và Lộc Thạnh.

Số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và các đối tượng tổ chức liên quan đưa người Trung Quốc đến thành phố Đồng Nai với mục đích hình thành các ổ nhóm, lắp đặt thiết bị điện tử để lừa đảo trên không gian mạng.

Trong đó, vụ việc phát hiện tại xã Phú Vinh, phường Trấn Biên đã thực hiện lừa đảo trên không gian mạng; vụ việc tại phường Tam Hiệp và Tân Khai mới trong giai đoạn chuẩn bị trang thiết bị, các vụ việc còn lại các đối tượng người Trung Quốc đang ở giai đoạn bố trí ăn, ở chờ đưa đến địa điểm lừa đảo.

Qua công tác điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố 6 vụ án để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép. Hiện đã khởi tố 7 bị can, trong đó 5 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc.

Cũng liên quan vụ việc, Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố 1 vụ án để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; khởi tố 4 bị can gồm 3 người Việt Nam, 1 người Trung Quốc.

Với phương châm không để cho tội phạm người nước ngoài ẩn náu, hoạt động trên địa bàn, Công an thành phố Đồng Nai đã tổ chức tốt công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh, xử lý ngay từ khi các đối tượng di chuyển đến hoạt động tại thành phố Đồng Nai nhằm làm sạch địa bàn.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp hoạt động trái phép, kiên quyết đấu tranh, xử lý không để hình thành ổ nhóm tội phạm liên quan người nước ngoài.