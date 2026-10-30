Đồng Nai: Khởi tố 20 đối tượng mang hung khí truy đuổi, hỗn chiến trong đêm

Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 20 đối tượng liên quan đến vụ hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo nhiều hung khí, di chuyển qua các tuyến đường để giải quyết mâu thuẫn trong đêm tại xã Định Quán.

20 đối tượng liên quan đến vụ hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo nhiều hung khí đi hỗn chiến bị khởi tố.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Nguyễn Thanh Phong (ngụ khu vực Xóm Chùa, ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) và nhóm của Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 2006, ngụ xã Phú Vinh). Từ mâu thuẫn này, hai bên đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên ở các địa bàn lân cận như Phú Hòa, Phú Vinh, Tân Phú, La Ngà để hẹn nhau giải quyết.

Rạng sáng 12/10, nhóm do Nguyễn Thanh Tú cầm đầu huy động 9 xe mô tô, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt, cây chĩa… xuất phát từ khu vực ấp Ngọc Định, xã Định Quán, di chuyển qua các tuyến đường liên ấp và QL20 để đến khu vực Xóm Chùa, ấp Phú Hiệp.

Tại đây, các đối tượng sử dụng hung khí mang theo, truy đuổi và tấn công nhóm thanh niên do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vụ việc khiến 2 người trong nhóm của Phong bị thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã phối hợp với Trung tâm Điều hành tác chiến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai và công an các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Thanh Sơn triển khai lực lượng xác minh, khoanh vùng và truy xét các đối tượng liên quan. Sau thời gian ngắn điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ phương tiện và hung khí sử dụng trong vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục truy tìm, xác minh những người còn lại đang bỏ trốn để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.