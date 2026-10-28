Đồng Nai: Khởi tố 20 bị can trong vụ án nhóm 'giang hồ mạng' Cọp Đen

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản, tổ chức quay phim tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Đồng Nai và một số nơi khác để sản xuất loạt phim ngắn như “Ơn nghĩa giang hồ” (4 tập), “Thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập) và “Hồng lửa” (1 tập).

Các phim này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn được nhóm đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook và TikTok nhằm thu hút lượt xem, lượt thích, kiếm tiền từ quảng cáo và quảng bá hình ảnh cá nhân theo hướng “giang hồ mạng”.

Để thu hút người xem, đặc biệt là giới trẻ và thanh thiếu niên, nhóm tập trung xây dựng nội dung xoay quanh hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Các nhân vật tham gia diễn xuất chủ yếu mang hình ảnh “giang hồ”, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề, có lời thoại xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Nhiều tình tiết trong phim chứa đựng những yếu tố bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, lối sống thiếu văn hóa, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc và các cuộc thanh toán giữa những băng nhóm.

Đáng chú ý, trong các cảnh quay, nhóm sử dụng đạo cụ như đao, kiếm, súng để dàn dựng các tình huống đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm. Những nội dung này có nguy cơ tạo tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem, hành vi bạo lực và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Số đạo cụ được các đối tượng sử dụng để đóng phim bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA cung cấp

Sau khi hoàn tất, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội”, đồng thời chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân để mở rộng phạm vi tiếp cận. Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.