Đồng Nai: Khởi tố 2 đối tượng nuôi heo bằng chất cấm, độc hại

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Ng.H.Th (SN 1954) và D.Th.H (SN 1974), cùng ngụ xã Tân An, TP. Đồng Nai để điều tra tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 4 Điều 317 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào ngày 5/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ Sản kiểm tra Cơ sở chăn nuôi heo của bà Th. ở ấp Cây Xoài, xã Tân An, TP.Đồng Nai.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà TH.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc). Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.349 con heo còn sống, tổng trọng lượng 305 tấn có giá trị trên thị trường khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, bà Th. và H. khai nhận, nhằm để tăng trọng cho số heo nêu trên, Th. và H. đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc (Salbutamol) để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn để xuất bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.