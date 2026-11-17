Mở rộng không gian, hình thành động lực mới

Theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2026-2030, TP Đồng Nai phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô kinh tế đạt khoảng 44 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người 9.200 USD, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%.

Với quy mô kinh tế hiện khoảng 28 tỷ USD, mục tiêu đạt 44 tỷ USD vào năm 2030 đặt ra yêu cầu tăng trưởng rất lớn đối với Đồng Nai. Thành phố cần duy trì tốc độ phát triển cao, đồng thời khai thác hiệu quả không gian sau sáp nhập và hình thành những động lực kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây), đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành phần mở rộng. Ảnh: N.P.

Một trong những lợi thế lớn của Đồng Nai là khả năng kết nối giữa khu vực Đồng Nai và Bình Phước trước đây. Nếu khu vực phía Nam có nền tảng công nghiệp, dịch vụ và hệ thống giao thông kết nối với TPHCM, cảng biển, sân bay thì khu vực phía Bắc có dư địa phát triển công nghiệp, vùng nguyên liệu cao su, điều và vị trí kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, Campuchia.

Theo ông Phạm Học Thuận - đại diện Tập đoàn Becamex, việc mở rộng không gian phát triển đòi hỏi Đồng Nai ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối xuyên suốt, đa phương thức. Quốc lộ 13, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành cùng các tuyến Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình và những phương án kết nối đường sắt sẽ mở rộng khả năng lưu thông hàng hóa, lao động và công nghệ.

Cùng với mạng lưới giao thông liên vùng, sân bay Long Thành được kỳ vọng tạo thêm động lực cho kinh tế hàng không, logistics, thương mại và dịch vụ. Khi các phương thức vận tải được kết nối đồng bộ, Đồng Nai có điều kiện mở rộng không gian sản xuất, phân phối hàng hóa và thu hút các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Đánh giá về dư địa phát triển của thành phố, ông Nguyễn Duy Khương - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đồng Nai khẳng định, Nghị quyết 16-NQ/TW mở ra cấu trúc kinh tế rộng hơn cho địa phương. Nếu trước đây, Đồng Nai thường được nhìn nhận chủ yếu như một trung tâm công nghiệp thì giai đoạn mới sẽ có thêm những động lực từ đô thị sân bay, kinh tế hàng không, logistics, thương mại, dịch vụ, kinh tế số và kinh tế xanh.

Công ty Điện lực TP Đồng Nai bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: X.L

Tuy nhiên, để các ngành kinh tế mới phát triển, bên cạnh giao thông, năng lượng cũng là hạ tầng có tính quyết định. Theo ông Đỗ Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Đồng Nai, TP Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Ông Hoàng cho biết, khi công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn phát triển, nhu cầu về chất lượng điện năng cũng tăng lên. Nguồn điện không chỉ cần đáp ứng đủ sản lượng còn phải ổn định, liên tục và có độ tin cậy cao.

Công ty Điện lực TP Đồng Nai bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngành điện thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ quá tải, dự báo nhu cầu phụ tải theo tuần, tháng và từng nhóm khách hàng để chủ động xây dựng phương án đầu tư phù hợp.

Nâng năng lực doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

Không gian phát triển và hạ tầng mới chỉ tạo ra điều kiện cần. Để biến tiềm năng thành sức bật thực chất, TP Đồng Nai cần nâng cao năng lực doanh nghiệp, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Theo ông Nguyễn Duy Khương, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm nhiều dự án mà còn giúp doanh nghiệp Đồng Nai có vị trí trong những chuỗi giá trị mới. Doanh nghiệp địa phương hoàn toàn có thể trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn FDI, tham gia hệ sinh thái sân bay Long Thành hoặc chuỗi logistics quốc tế nếu chuẩn bị tốt về quản trị, công nghệ, tài chính và nhân lực.

Để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ đơn giản, doanh nghiệp cần từng bước làm chủ công nghệ, tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Cùng với đó, các khu công nghiệp thế hệ mới cần chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển năng lượng xanh và quản trị dữ liệu. Đây không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đáp ứng tiêu chuẩn phát thải và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.

Doanh nghiệp hướng đến phát triển tốt về công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh: S.X

Song song với việc nâng cao năng lực doanh nghiệp, bài toán lớn đối với Đồng Nai hiện nay là khơi thông nguồn lực và đưa các dự án vào thực tế. Theo ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, muốn đạt quy mô kinh tế 44 tỷ USD vào năm 2030, mỗi năm thành phố cần thu hút lượng lớn nguồn vốn vào nền kinh tế.

Đây là áp lực không nhỏ khi nhiều dự án vẫn chưa thể chuyển từ chủ trương sang triển khai thực tế. Những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và năng lực của nhà đầu tư đang làm chậm quá trình đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, thành phố sẽ rà soát các dự án chậm triển khai, kém hiệu quả hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực. Những dự án không còn khả năng thực hiện sẽ được xử lý theo quy định, nhằm giải phóng nguồn lực cho các dự án có khả năng triển khai tốt hơn.

Mục tiêu 44 tỷ USD không đơn thuần là cuộc đua thu hút vốn hay mở rộng sản xuất, mà còn là yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị. Khi các điểm nghẽn đầu tư được tháo gỡ, hạ tầng giao thông, năng lượng được kết nối đồng bộ và doanh nghiệp từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, những lợi thế về không gian và vị trí địa kinh tế của Đồng Nai mới có thể chuyển hóa thành nguồn lực phát triển thực chất.

Theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến năm 2035, TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đến năm 2045, TP Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, TP Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.