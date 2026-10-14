Đồng Nai khởi động dự án trường liên cấp xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu rộng 14,35ha

Sáng 14/10, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng Trường TH-THCS-THPT Tân Triều tại phường Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu.

Khởi động xây dựng trường học liên cấp xã hội chủ nghĩa.

Dự án có quy mô 14,35ha, gồm 6 phân khu chức năng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại. Trong giai đoạn đầu, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đáp ứng quy mô 27 lớp với khoảng 1.115 học sinh. Đây là mô hình trường học liên cấp kiểu mẫu đầu tiên được triển khai tại TP Đồng Nai, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thành phố cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng đô thị sân bay đa trung tâm, xanh, thông minh và hiện đại.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, giáo dục phổ thông cần đi trước một bước, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nền tảng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị trong tháng 8/2028, đưa trường vào hoạt động từ năm học 2028-2029.

Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.

Tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo TP Đồng Nai đối với sự nghiệp giáo dục.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tiên phong xây dựng trường liên cấp kiểu mẫu là bước đi mở ra hướng phát triển mới cho giáo dục Việt Nam.

Toàn cảnh lễ khởi động dự án xây dựng trường học.

Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao hệ giá trị cốt lõi của mô hình Trường TH-THCS-THPT Tân Triều: “Có lý tưởng để định hướng, có nhân cách để làm người, có tri thức để phát triển, có năng lực để hành động, có bản lĩnh để hội nhập, có khát vọng để cống hiến”.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ trưởng lưu ý nhà trường cần hướng đến phát triển toàn diện học sinh trên bốn trụ cột đức, trí, thể, mỹ. Bên cạnh kiến thức, học sinh cần được trang bị năng lực khoa học công nghệ, STEM, AI, ngoại ngữ và các kỹ năng thiết yếu như bơi lội, sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng. Tiếng Anh cần được chú trọng, từng bước hướng tới trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Bộ GD-ĐT cam kết đồng hành cùng TP Đồng Nai trong xây dựng, vận hành mô hình, hỗ trợ chuyên môn và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độc lập, khoa học.

Sau khi trường đi vào hoạt động từ năm học 2028-2029, ngành giáo dục sẽ hướng tới chuẩn hóa, nhân rộng mô hình sau năm 2030, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi học sinh.