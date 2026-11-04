Đồng Nai khởi công xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Quan
Sáng 4/11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quan tổ chức Lễ khởi công xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.
Tham dự buổi lễ có bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Quan. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quan Bùi Thị Thanh Xuân, qua khảo sát, địa phương đã triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo do thành phố phân bổ. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, các gia đình sẽ chủ động đóng góp thêm để hoàn thiện căn nhà.
Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Hằng đã trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà động viên các gia đình; đồng thời cùng các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà. Bà Huỳnh Thị Hằng động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống, quan tâm chăm lo việc học tập của con em, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Hoạt động xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dong-nai-khoi-cong-xay-dung-6-nha-dai-doan-ket-tai-xa-tan-quan.html