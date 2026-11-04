Đồng Nai khởi công xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Quan

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai, tại lễ trao tặng nhà Đại Đoàn Kết.

Tham dự buổi lễ có bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Quan. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quan Bùi Thị Thanh Xuân, qua khảo sát, địa phương đã triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo do thành phố phân bổ. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, các gia đình sẽ chủ động đóng góp thêm để hoàn thiện căn nhà.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai, trao quà. Ảnh: A.T

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Hằng đã trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà động viên các gia đình; đồng thời cùng các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà. Bà Huỳnh Thị Hằng động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống, quan tâm chăm lo việc học tập của con em, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Hoạt động xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.