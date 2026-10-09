Đồng Nai: Khởi công và khánh thành các công trình thanh niên

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai Phan Thế Công phát biểu tại lễ khởi công nhà bà Thị Bé, xã Tân Hưng. Ảnh: Ngọc Huyền

Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai đã phối hợp với các địa phương khởi công 3 “Ngôi nhà 15 tháng 10” cho các hộ gia đình gồm: hộ bà Thị Bé ở ấp Hưng Thịnh, xã Tân Hưng; hộ chị Thị Lan ở ấp Bình Phú, xã Minh Đức; hộ ông Nguyễn Tuấn Anh ở thôn Nghĩa Thành, xã Nghĩa Trung. Đây đều là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Việc hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà 15 tháng 10” góp phần giúp các gia đình có nơi ở an toàn, vững chãi, từ đó yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà bà Thị Bé (áo đỏ) ở xã Tân Hưng. Ảnh: Ngọc Huyền

Tại Trường TH-THCS Thanh Lương, phường An Lộc và Trường THCS An Lộc, phường Bình Long, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thực phẩm ORION VINA tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại các trường. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em học sinh vượt khó học tốt; trao hơn 3.200 phần quà cùng các hỗ trợ khác cho học sinh của 2 trường, tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng.

Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thực phẩm ORION VINA trao bảng tượng trưng nguồn lực công trình cho Trường TH-THCS Thanh Lương và Trường THCS An Lộc. Ảnh: Ngọc Huyền

Lãnh đạo Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai cùng lãnh đạo địa phương, trường học, các đơn vị đồng hành cắt băng khánh thành Dự án xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học. Ảnh: Ngọc Thuận

Các em học sinh Trường TH-THCS Thanh Lương rửa tay tại nhà vệ sinh mới của trường. Ảnh: Ngọc Huyền

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, trong đợt này, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai đã phát động triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Trong đó dự kiến rà soát, công nhận 70 công trình, phần việc tiêu biểu cấp cơ sở; ở cấp thành phố triển khai các hoạt động tri ân về nguồn, Tôi yêu Tổ quốc tôi, vận động nguồn lực khởi công 7 “Ngôi nhà 15 tháng 10” với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/căn…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công "Ngôi nhà 15 tháng 10" cho gia đình chị Thị Lan (áo nâu, ở giữa) tại xã Minh Đức. Ảnh: Ngọc Huyền

Anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Nai cho biết: Thực hiện chủ trương chung về 3 liên kết, gồm liên kết địa bàn, liên kết lực lượng và liên kết các nguồn lực, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho thanh thiếu niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng hợp sơ bộ các nguồn lực trên toàn thành phố trong dịp này khoảng trên 7 tỷ đồng, dùng để tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Thông qua những công trình, phần việc này, tuổi trẻ Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên bản lĩnh, năng động, giàu lòng nhân ái, tích cực chung tay xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.