Đồng Nai: Khởi công nhà máy điện rác đầu tiên trị giá 2.610 tỷ đồng

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngày 15/11, Công ty cổ phần năng lượng môi trường Đồng Nai thuộc Tập đoàn AMACCAO tổ chức Lễ khởi công dự án nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1 tại ấp 1, xã La Ngà, thành phố Đồng Nai.

Dự án giai đoạn 1 tổng mức đầu tư 2.610 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 9,48ha. Khi hoàn thành nhà máy có công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm, công suất phát điện 18,5MW.

Nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến, hiện đại, phù hợp với đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam là rác chưa phân loại, độ ẩm cao, nhiệt trị thấp, đồng thời có khả năng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO, toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi được thiết kế bảo đảm đạt vượt các tiêu chuẩn của Việt Nam, đồng thời hướng đến các tiêu chuẩn khắt khe của các nước phát triển trên thế giới. Chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn Cột A, QCVN 40:2025/BTNMT-quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Các chỉ tiêu phát thải của nhà máy đều được giám sát qua hệ thống quan trắc online gửi trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và công khai tại cổng nhà máy để người dân cùng theo dõi.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Dự án nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1 được phát triển trên cơ sở kế thừa nhà máy xử lý chất thải hiện hữu tại khu vực Túc Trưng đưa vào hoạt động năm 2015, nay được điều chỉnh chủ trương đầu tư để chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện hiện đại. Đây là bước chuyển quan trọng trong định hướng đầu tư, góp phần giảm chôn lấp và nâng cao sử dụng tài nguyên từ chất thải.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Chú trọng yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành; bảo đảm công nghệ xử lý được triển khai đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Các sở, ngành, địa phương liên quan cần hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và an toàn tại khu vực dự án.

Dự án nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1 được phát triển trên cơ sở kế thừa nhà máy xử lý chất thải hiện hữu tại khu vực Túc Trưng. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phối cảnh nhà máy điện rác Định Quán khi hoàn thành. (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp)

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, dự báo đến năm 2030, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 3.000 tấn/ngày. Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào khai thác, cùng với sự phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistics và các hoạt động kinh tế mới, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hạ tầng thu gom và xử lý chất thải sẽ tiếp tục tăng.

Do vậy, việc đầu tư các nhà máy xử lý chất thải có công nghệ hiện đại, công suất phù hợp, bảo đảm yêu cầu môi trường và có khả năng thu hồi năng lượng không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài với sự phát triển của thành phố Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh nghe đại diện Tập đoàn AMACCAO báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các kiến nghị. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Tôi kỳ vọng Nhà máy điện rác Định Quán sẽ trở thành công trình hạ tầng môi trường quan trọng, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển lâu dài của thành phố”, ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Dịp này, chủ đầu tư dự án đã trao 50 suất quà cho người dân quanh khu vực triển khai dự án.

Ngay sau buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, xã La Ngà đã thị sát khu vực triển khai dự án.