Đồng Nai khởi công dự án nhà điện rác đầu tiên hơn 2.600 tỷ đồng

Ngày 15/11, UBND TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện rác Định Quán (giai đoạn 1) tại xã La Ngà, tổng vốn đầu tư 2.610 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà máy điện rác Định Quán. Ảnh: Hoàng Anh

Nhà máy điện rác Định Quán có công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm, kết hợp phát điện 18,5MW, góp phần nâng cao năng lực xử lý rác thải, giảm chôn lấp và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương. Đây là dự án do Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Đồng Nai, thành viên tập đoàn AMACCAO làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 9,5ha tại ấp 1, xã La Ngà. Trong tổng công suất thiết kế, nhà máy có khả năng xử lý 750 tấn chất thải rắn sinh hoạt và 200 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường mỗi ngày.

Dự án sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu chuyển động, phù hợp với đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam như chưa phân loại tại nguồn, độ ẩm cao và nhiệt trị thấp. Công nghệ này giúp xử lý chất thải, đồng thời tận dụng nhiệt sinh ra trong quá trình đốt để phát điện, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tập đoàn AMACCAO cho biết, dự án nhà máy điện rác Định Quán có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực xử lý chất thải, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Theo ông Vinh, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn về quy hoạch điện, hạ tầng giao thông và mặt bằng thi công. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư kiến nghị TP Đồng Nai sớm tháo gỡ các vướng mắc về giao thông, nguồn rác, giá dịch vụ xử lý và thủ tục đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư cam kết huy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, phấn đấu sớm đưa nhà máy vào vận hành.

Phối cảnh dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và gia tăng dân số, lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn ngày càng lớn.

“Dự báo đến năm 2030, dân số thành phố vượt 5 triệu người, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 3.000 tấn/ngày. Đặc biệt, khi cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động cùng sự phát triển của các khu đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ logistics, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, trong đó việc thu gom và xử lý chất thải sẽ tiếp tục gia tăng”, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai chia sẻ.

Theo ông Tuấn Anh, việc đầu tư nhà máy điện rác Định Quán góp phần chuyển đổi phương thức xử lý chất thải từ chôn lấp sang công nghệ hiện đại, kết hợp thu hồi năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh và bền vững.

Lãnh đạo TP Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, điện, nước và các thủ tục liên quan để dự án sớm hoàn thành, đưa vào vận hành.