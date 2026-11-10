Đồng Nai: Khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân có thành tích phá án

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trao thưởng đột xuất 30 triệu đồng cho 1 tập thể, 10 triệu đồng cho 11 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây ma tuý đặc biệt lớn trên địa bàn; trao thưởng 20 triệu đồng đối với 3 tập thể, 10 triệu đồng đối với 3 tập thể, 5 triệu đồng đối với 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn từ ngày 1/7 đến ngày 30/9; trao thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể, 20 triệu đồng cho 2 tập thể, 5 triệu đồng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng “Giang hồ mạng” do Đào Ngọc Giàu cầm đầu.

Lãnh đạo TP Đồng Nai trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Đây là những tập thể, cá nhân đã tham gia các chuyên án lớn, liên tiếp triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức “giang hồ mạng”; triệt phá đường dây mua bán trái phép 20kg ma tuý; đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả với số lượng lớn và đường dây mua bán trái phép hoá đơn với quy mô hơn 20 ngàn tỷ đồng.

Đại diện các tập thể và cá nhân nhận phần thưởng.

Biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm.

Công an TP Đồng Nai cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.