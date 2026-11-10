Đồng Nai khen thưởng các tập thể, cá nhân triệt phá chuyên án lớn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trao thưởng đột xuất 30 triệu đồng cho 1 tập thể; 10 triệu đồng cho 11 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây ma túy đặc biệt lớn trên địa bàn thành phố.

Trao thưởng 20 triệu đồng đối với 3 tập thể; 10 triệu đồng đối với 3 tập thể; 5 triệu đồng đối với 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố từ ngày 1/7 đến ngày 30/9.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh trao thưởng cho các tập thể. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Trao thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể; 20 triệu đồng cho 2 tập thể; 5 triệu đồng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Đào Ngọc Giàu cầm đầu.

Những tập thể, cá nhân được nhận thưởng đã tham gia các chuyên án lớn, liên tiếp triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức “giang hồ mạng”; triệt phá đường dây mua bán trái phép 20kg ma túy; đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả với số lượng lớn; đường dây mua bán trái phép hóa đơn với quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai trao thưởng cho các đơn vị. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Cùng với biểu dương các tập thể, cá nhân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2026.

“Công an thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự”, đồng chí Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Công an thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời mong muốn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Công an tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.