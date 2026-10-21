Đồng Nai khẩn trương phòng bệnh cúm mùa

Tiêm vaccine phòng bệnh cúm cho trẻ nhỏ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị những người có nguy cơ cao như: người lớn tuổi có bệnh nền, trẻ nhỏ với hệ miễn dịch còn yếu cần đặc biệt lưu ý phòng bệnh. Người dân nên tiêm vaccine ngừa bệnh cúm hằng năm để giảm nguy cơ mắc bệnh, nguy cơ bệnh nặng phải nhập viện do bệnh cúm.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn số 2029/PB-BTN, ngày 20-10-2026 thông tin về bệnh cúm mùa.

Theo đó, bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra và lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Tuy nhiên, số trường hợp mắc bệnh thường có xu hướng gia tăng vào một số thời điểm nhất định trong năm tùy theo từng khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt là giai đoạn giao mùa cùng những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa virus phát tán ra không khí khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nguy cơ lây nhiễm tăng cao khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc xuất hiện tại những khu vực tập trung đông người như: trường học, cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như trong các không gian kín, thông khí kém.

Về diễn biến bệnh, phần lớn người mắc cúm mùa thường xuất hiện các triệu chứng nhẹ và có thể tự hồi phục. Mặc dù vậy, bệnh vẫn có khả năng chuyển nặng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Các nhóm đối tượng nguy cơ cao cần đặc biệt lưu ý bao gồm: người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai (nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ), phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần, cùng những người có bệnh nền mạn tính như: tim mạch, phổi, suy thận, xơ gan, đái tháo đường hay người bị suy giảm miễn dịch.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh và phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc đeo khẩu trang đúng cách khi đến các cơ sở y tế, khi đi trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc không gian kín là một trong những biện pháp hàng đầu giúp hạn chế lây nhiễm. Mỗi cá nhân nên giữ thói quen che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc bằng khuỷu tay áo, đồng thời bỏ khăn giấy đúng nơi quy định và rửa tay sạch sẽ ngay sau đó.

Song song đó, việc duy trì vệ sinh cá nhân cần được thực hiện thường xuyên bằng cách rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tối đa hành vi đưa tay lên mắt, mũi, miệng, cũng như hạn chế tiếp xúc gần với những người có dấu hiệu mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Nhằm nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể, người dân được khuyên nên duy trì lối sống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện thân thể, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và chú ý giữ ấm cơ thể.

Đối với môi trường sống và làm việc, các gia đình, trường học và cơ quan cần thường xuyên vệ sinh, lau chùi sạch sẽ các bề mặt hay tiếp xúc, giữ nơi ở và lớp học luôn thông thoáng, đồng thời tăng cường thông khí tại các không gian kín. Khi một cá nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, cần đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, dành thời gian nghỉ ngơi và theo dõi sát sức khỏe. Người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng các loại thuốc kháng virus hay kháng sinh khi chưa có sự chỉ định, tư vấn từ nhân viên y tế.

Đặc biệt đối với nhóm đối tượng có nguy cơ chuyển nặng, việc hạn chế đến những nơi tập trung đông người là hết sức cần thiết để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm. Ngay khi có biểu hiện mắc bệnh, người thuộc nhóm nguy cơ cao nên chủ động liên hệ hoặc đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và xử trí kịp thời.