Đồng Nai khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo tổng hợp của Công an thành phố, thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17-7-2026 của UBND thành phố Đồng Nai về triển khai Chiến dịch “Xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành” thời gian qua, các sở, ngành đã tích cực rà soát, phân loại dữ liệu theo 4 nhóm gồm: đang sử dụng ổn định; cần bổ sung, hoàn thiện; phải xây dựng mới và do bộ/ngành Trung ương trực tiếp thực hiện.

Những kết quả nổi bật như: Trong lĩnh vực đất đai, thành phố đã quản lý gần 3 triệu thửa đất, trong đó hơn 2,7 triệu thửa đã được chuyển lên hệ thống quốc gia và đạt yêu cầu trên 70%. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, hơn 2,4 triệu thông tin văn bằng, chứng chỉ đã được số hóa cùng hàng trăm ngàn học bạ và hồ sơ học sinh được ký xác nhận. Công tác làm sạch dữ liệu y tế, tiêm chủng, trợ giúp xã hội, người khuyết tật, trẻ em cũng như dữ liệu cán bộ, công chức và công chứng tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh với khối lượng lớn hồ sơ đã được xử lý…

Đặc biệt, việc triển khai 7 thủ tục hành chính ưu tiên đã đạt kết quả tích cực với 6/7 thủ tục hoàn thành bước triển khai. Giai đoạn vừa qua đã ghi nhận hơn 24,4 ngàn hồ sơ phát sinh, giúp tiết kiệm chi phí cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số lĩnh vực vẫn còn vướng mắc do chờ cấp quyền khai thác dữ liệu từ Trung ương hoặc hệ thống kỹ thuật còn lỗi...

Kết luận hội nghị, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Việc xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ và tiết kiệm chi phí. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm trong quá trình triển khai. Đồng thời tăng cường phối hợp, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng khai thác hiệu quả.

Thời gian tới, các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 167. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu, theo dõi tiến độ triển khai hệ thống điều hành tại các xã, phường; hoàn thành các nội dung liên quan trong tháng 10 và cập nhật tiến độ dữ liệu trước ngày 13-11.

Sở Y tế khẩn trương làm sạch dữ liệu về trợ giúp xã hội, người khuyết tật và tiêm chủng trẻ em; phối hợp với Bộ Y tế xử lý các thủ tục liên quan đến an toàn thực phẩm. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xử lý hồ sơ học sinh chưa được xác nhận, phối hợp với Công an thành phố xác minh thông tin định danh, bảo đảm dữ liệu chính xác.

Các sở, ngành khác, gồm: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan chủ động rà soát, hoàn thiện dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý; đối chiếu thông tin, xử lý hồ sơ tồn đọng và báo cáo kết quả theo thời hạn được giao. Các cơ quan tư pháp phối hợp với Công an thành phố xác minh, bổ sung thông tin đối với những hồ sơ còn thiếu hoặc chưa thống nhất.

Đại tá Lâm Văn Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo trung thực kết quả thực hiện, nêu rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ còn tồn đọng, nguyên nhân và thời hạn khắc phục. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc. Những hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời theo quy định; nhiệm vụ quá hạn cần xác định rõ trách nhiệm và đăng ký thời gian hoàn thành.

Đồng thời, cần lượng hóa hiệu quả của việc khai thác dữ liệu, nhất là mức độ giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện phải được theo dõi thường xuyên, tổng hợp, báo cáo đúng thời hạn, làm cơ sở đánh giá hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành.