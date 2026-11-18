Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, UBND xã Định Quán và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang dư luận.

Ông Cường được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17-11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (ấp Ngọc Định, xã Định Quán), ông Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ xã Định Quán) mang súng tự chế vào phòng làm việc, bắn vào vùng đầu ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1978), Giám đốc công ty.

Sau khi gây án, ông Tuấn cầm súng đe dọa nhân viên rồi bỏ trốn bằng xe máy. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Tuấn tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4km. Tại đây, ông Tuấn dùng súng tự bắn vào đầu và tử vong.