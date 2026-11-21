Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay thành phố đã hoàn thành rà soát, lọc trùng hơn 3,5 triệu hồ sơ/hơn 4,1 triệu người đã được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí. Tiến độ liên thông dữ liệu giữa các địa phương còn chênh lệch. Trong 95 xã, phường, có 6 địa phương đạt từ 80% trở lên, 30 địa phương đạt từ 50% đến dưới 80% và 55 địa phương đạt từ 30% đến dưới 50%. 4 xã có tỷ lệ liên thông dưới 30% là Phú Lý, Bàu Hàm, Phước An và Bom Bo.

Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS, hơn 747 ngàn em đã được khám, đạt 90,2%. Tuy nhiên, còn hơn 179 ngàn hồ sơ đã khám nhưng chưa được liên thông. Trong khi đó, tỷ lệ khám ở nhóm lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 77,1%; còn nhóm lao động ngoài khu, cụm công nghiệp đạt 69,2%.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Sở Y tế, khó khăn trong công tác khám sức khỏe toàn dân là dữ liệu khám sức khỏe chủ yếu được thống kê theo nơi khám, nên khó xác định đầy đủ số người đã khám theo nơi cư trú. Dữ liệu giữa các địa phương chưa được chia sẻ kịp thời, nhiều hồ sơ thiếu mã định danh hoặc sai định dạng, gây khó khăn khi đối soát và loại trùng. Dân số mục tiêu và số liệu của một số cơ quan, đơn vị vẫn cần rà soát.

Việc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trong doanh nghiệp còn chậm; vẫn gặp khó khi tiếp cận nhóm lao động tự do, người cao tuổi và người khó di chuyển. Chất lượng khám giữa các điểm chưa đồng đều. Một số người dân lo ngại khi cung cấp thông tin cá nhân, trong khi một số địa phương còn vướng thủ tục dự toán, hợp đồng và thanh quyết toán.

Trong giai đoạn nước rút, Sở Y tế yêu cầu các địa phương rà soát đến từng người, xác định rõ ai chưa được khám, ai đã khám nhưng hồ sơ chưa được cập nhật để bố trí lịch khám hoặc bổ sung dữ liệu. 22 trung tâm y tế khu vực và 3 bệnh viện đa khoa khu vực tiếp tục điều phối nhân lực hỗ trợ cơ sở, ưu tiên khám lưu động cho người cao tuổi, người khuyết tật và người khó di chuyển. 6 đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiếp tục giám sát chất lượng khám, đối chiếu hồ sơ thực tế với dữ liệu điện tử và yêu cầu các đơn vị chậm tiến độ khắc phục.

Đại diện Công an thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, phường, sở, ban, ngành đã trao đổi nhiều vấn đề, giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong công tác nhập liệu, rà soát, khám sức khỏe…

Kết luận buổi làm việc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với 95 xã, phường rà soát chính xác dân số mục tiêu cần phải hoàn thành, đối chiếu với dữ liệu của Công an và Bảo hiểm xã hội, đồng thời hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ khám đạt thấp. Với một số xã, phường còn thiếu nhân lực, Sở Y tế có trách nhiệm rà soát để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ.

Đối với nhóm cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản nhắc nhở các đơn vị chưa tổ chức khám. Với nhóm lao động trong các khu, cụm công nghiệp, yêu cầu Sở Công thương, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp - khu kinh tế thành phố và các xã, phường rà soát những doanh nghiệp nào chưa khám sức khỏe cho người lao động, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 và số lượng người lao động đang nghỉ thai sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng giao 61 xã, phường có 290 cơ sở giáo dục chưa cập nhật dữ liệu lên hệ thống phải khẩn trương thực hiện.