Tối 18/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Đồng Nai.

Đây là sự kiện văn hóa diễn ra từ ngày 18-24/11, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng phát triển của Đồng Nai.

Chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp với hai điểm cầu tại xã Lộc Thành và xã Tà Lài. Qua đó, người dân tại khu vực đô thị, nông thôn, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng hòa chung không khí ngày hội.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 được tổ chức với 24 chuỗi hoạt động trọng tâm, trải rộng trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thương mại và giao lưu đối ngoại.

Trong đó, không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai” giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

Bên cạnh đó, không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, giới thiệu các món ăn truyền thống, sản vật địa phương và nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực của vùng đất Đông Nam Bộ.

Các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, nghề truyền thống, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch cũng được tổ chức nhằm tạo cơ hội kết nối, giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến người dân, du khách.

Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục “Tiếng Chày Trên Sóc Bombo”.

Đáng chú ý, hoạt động trưng bày, triển lãm sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên giới thiệu hệ sinh thái rừng, tài nguyên thiên nhiên và sự đa dạng sinh học, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ngoài ra, chương trình giao lưu hữu nghị với Tổng lãnh sự quán các nước tại TPHCM là dịp tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng quan hệ hợp tác và quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến bạn bè quốc tế.

Lan tỏa khát vọng vươn xa

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết không chỉ là ngày hội của các dân tộc, các tầng lớp nhân dân mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Út, Đồng Nai là vùng đất có bề dày lịch sử gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn liền với công cuộc khai phá, mở cõi về phương Nam.

Từ dấu mốc năm 1698, khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phương Nam, lập dinh Trấn Biên, các thế hệ tiền nhân đã không ngừng khai hoang, xây dựng, tạo nên vùng đất trù phú, năng động và giàu sức sống.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Đồng Nai trở thành nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, nhiều cộng đồng dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống, lao động và sáng tạo.

Vùng đất này còn ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, từ phong trào Phú Riềng Đỏ đến Chiến khu Đ, căn cứ Tà Thiết và các chiến thắng Phước Long, Xuân Lộc, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Không chỉ giàu truyền thống lịch sử, Đồng Nai còn sở hữu nhiều giá trị thiên nhiên đặc sắc như sông Đồng Nai, hồ Trị An, núi Chứa Chan, núi Bà Rá cùng hai vườn quốc gia Cát Tiên và Bù Gia Mập.

Theo Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, chính sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng thiên nhiên và nguồn lực con người đã tạo nên sức sống, động lực phát triển của địa phương.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, tinh thần đại đoàn kết luôn là giá trị được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh giúp Đồng Nai vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai.

Dù sinh sống ở bất cứ địa bàn nào, mỗi người dân đều là thành viên trong ngôi nhà chung Đồng Nai, cùng chia sẻ niềm tự hào, vun đắp tình đoàn kết và hướng đến mục tiêu phát triển chung.

Ông Nguyễn Văn Út khẳng định, chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” không chỉ mang ý nghĩa của một tuần lễ văn hóa mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đó là sự kết nối giữa truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế.

Người dân tộc trình diễn dệt thổ cẩm tại không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, sự phát triển của một đô thị không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hiện đại hay tốc độ đô thị hóa mà còn thể hiện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết cộng đồng.

Qua đó, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nghĩa tình; nơi người dân được sống, cống hiến và thụ hưởng những thành quả phát triển.