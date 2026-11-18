Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc "Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai 2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: "Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai 2026 không chỉ là ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mà còn để cùng hội tụ, sẻ chia, bồi đắp tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên của quê hương Đồng Nai trong thời kỳ phát triển mới.

Đồng Nai là vùng đất hội tụ của những mạch nguồn lịch sử, văn hóa và nghĩa tình; nơi những giá trị truyền thống được bồi đắp qua bao thế hệ, những sắc màu văn hóa cùng hòa quyện, làm nên một bản sắc phong phú, đa dạng mà thống nhất.

Đó là tinh hoa nghề gốm Biên Hòa, những làn điệu đờn ca tài tử sâu lắng; âm vang tiếng chày giã gạo trên sóc Bom Bo năm xưa, gợi nhớ những đêm đồng bào S'tiêng một lòng hướng về cách mạng, giã gạo nuôi quân; là tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn, những sắc màu thổ cẩm, những lễ hội truyền thống mang đậm hồn cốt của đồng bào các dân tộc.

Các đại biểu tham dự khai mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Qua nhiều thế hệ, những con người đến từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chọn mảnh đất Đồng Nai làm quê hương, cùng lao động, dựng xây, sẻ chia ngọt bùi và vượt qua những tháng năm gian khó. Chính sự hội tụ ấy đã làm giàu thêm bản sắc. Chính tình đoàn kết ấy đã tạo nên sức mạnh để Đồng Nai vững vàng vượt qua thử thách, không ngừng đổi mới và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho rằng, Đồng Nai đang bước vào một chặng đường mới, với không gian phát triển được mở rộng, những công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đang mở ra triển vọng kết nối, hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Một tiết mục do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn tại đêm khai mạc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Khát vọng xây dựng một Đồng Nai không chỉ mạnh về kinh tế, hiện đại về hạ tầng, mà còn giàu có về văn hóa, đẹp trong cách ứng xử, bền chặt trong tình người; một thành phố năng động, hội nhập nhưng luôn trân trọng quá khứ, gìn giữ những giá trị làm nên chính mình.

Do vậy, các hoạt động Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026 là dịp kết nối truyền thống với hiện đại, các thế hệ và cộng đồng dân tộc; gắn kết văn hóa với du lịch, sáng tạo và phát triển; đồng thời mở rộng những nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai với bạn bè trong nước và quốc tế.

Một tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thông qua 24 hoạt động cấp thành phố cùng nhiều chương trình hưởng ứng tại các địa phương, trường học, cơ quan và cộng đồng dân cư, Ban tổ chức mong muốn tạo nên những không gian văn hóa gần gũi, giàu bản sắc, để nhân dân không chỉ tham dự, thưởng thức mà còn trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa.

Sau phần khai mạc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Chương trình đã thu hút hàng nghìn người đến xem tại khu vực Công viên Quảng trường thành phố Đồng Nai, phường Tân Triều.