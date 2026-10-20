Đồng Nai: Khai giảng Lớp Cao đẳng Phật học liên thông và chuyên khoa, niên khóa 2026-2028

Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, Chủ nhiệm lớp; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, Phó Chủ nhiệm lớp; chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Giáo dục Phật giáo TP.Đồng Nai; chư tôn đức đại diện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ban Chủ nhiệm, Ban Thư ký Lớp Cao đẳng; Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, TP.Đồng Nai; cùng 61 Tăng Ni sinh, học viên.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục Phật giáo trong việc đào tạo đội ngũ Tăng Ni kế thừa, góp phần duy trì và phát triển mạng mạch Phật pháp. Trên cơ sở nhu cầu học tập, nghiên cứu của Tăng Ni trẻ tại địa phương, Ban Trị sự cùng Ban Giáo dục Phật giáo TP.Đồng Nai đã phối hợp với Học viện Phật giáoVN tại TP.HCM triển khai chương trình đào tạo liên thông và chuyên khoa.

Tăng Ni sinh, học viên tham dự

Theo báo cáo của Thượng tọa Thích Quảng Ảnh, Phó Chủ nhiệm phụ trách Cơ sở 1 - Lớp Cao đẳng Phật học chuyên khoa tuyển sinh được 44 học viên; hệ liên thông có 17 học viên đăng ký, tổng cộng 61 học viên theo báo cáo tuyển sinh. Chương trình dự kiến gồm 96 tín chỉ, chia thành bốn khối kiến thức: tổng quát, cơ sở Phật học, chuyên đề bổ sung và cổ ngữ Phật học.

Ban Tổ chức cho biết chương trình được xây dựng nhằm tạo điều kiện để Tăng Ni tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, củng cố kiến thức Phật học và phát triển năng lực nghiên cứu, hành đạo. Việc phối hợp đào tạo với Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo Tăng tài tại địa phương.

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương nhắc lại truyền thống giáo dục Tăng Ni tại tổ đình Long Thiền, gắn với công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành. Ni trưởng khuyến tấn Tăng Ni sinh trân trọng cơ hội học tập, nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời chú trọng tìm hiểu pháp luật Nhà nước để việc tu học và phụng sự được thực hiện đúng Chánh pháp, phù hợp với đời sống xã hội.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phát biểu

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh chuyển lời thăm hỏi của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đến chư tôn đức và Tăng Ni sinh. Thượng tọa nhấn mạnh việc đào tạo Tăng tài là nhiệm vụ quan trọng của Giáo hội; đồng thời lưu ý học viên không nên chỉ chú trọng bằng cấp mà cần chuyển hóa kiến thức thành thực tiễn tu tập, lấy đạo hạnh và tinh thần "tôn sư trọng đạo" làm nền tảng.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Huệ Khai khẳng định đạo đức là gốc, tài năng là ngọn; người xuất gia cần kết hợp kiến thức Phật pháp với hiểu biết xã hội để nâng cao hiệu quả hoằng pháp lợi sinh. Thượng tọa cũng tri ân Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã trợ duyên cho công tác giáo dục Phật giáo tại địa phương.

Thượng tọa Thích Huệ Khai ban đạo từ

Dịp này, đại diện Tăng Ni sinh đã dâng lời phát nguyện nghiêm túc chấp hành nội quy, chuyên cần học tập, nghiên cứu kinh điển, lấy Giới - Định - Tuệ làm nền tảng, đoàn kết trong tu học và vận dụng kiến thức vào đời sống hành trì, phụng sự Giáo hội, hoằng dương Chánh pháp.

Một số hình ảnh ghi nhận: