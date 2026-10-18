Đồng Nai: Khả năng xuất hiện đợt mưa diện rộng

Lượng mưa dự báo trong thời gian này từ 30-200mm. Nhiệt độ trung bình từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C và thấp nhất từ 22-25 độ C. Trong 2 ngày 21 và 22-10, mưa giảm, chỉ còn xảy ra rải rác.

Dự báo mưa thường xuất hiện chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: Kim Liễu

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước các sông, suối ở vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức khá cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối; ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các khu vực ven sông, suối.

Mực nước trên sông La Ngà hiện cao hơn mức báo động 2, nguy cơ gây ngập tại các khu vực thấp ven sông. Ảnh minh họa: Lê Duy

Mực nước đo lúc 7h ngày 18-10 tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà đạt 105,61m, cao hơn mức báo động 2 là 0,11m; tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai đạt 112m, ở mức báo động 1. Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài dự báo dao động xấp xỉ mức báo động 1.

Cảnh báo các khu vực thấp ven sông La Ngà thuộc các xã, phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và địa bàn lân cận có nguy cơ ngập lụt do lũ. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp.