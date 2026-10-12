Kế hoạch được xây dựng với mục đích cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành và phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường.

Đồng Nai kết nối logistics thông minh với thương mại điện tử xuyên biên giới. Ảnh minh họa: TTXVN

Thông qua đó, thành phố thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và chính quyền địa phương 2 cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử.

Đồng thời, kế hoạch cũng hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người tiêu dùng khi tham gia giao dịch trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, kế hoạch tập trung khai thác và khẳng định vị thế kinh tế chiến lược của thành phố Đồng Nai - một trung tâm công nghiệp lớn và đầu mối logistics trọng điểm của cả nước - để định hướng, thúc đẩy hạ tầng công nghệ số, hỗ trợ tích hợp logistics thông minh với thương mại điện tử, tạo động lực mới đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa công nghiệp và nông sản thế mạnh ra thị trường thế giới thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo đó, thành phố thiết lập lộ trình cụ thể để khi Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 có hiệu lực thi hành, các quy định pháp lý được áp dụng thông suốt, đồng bộ, tháo gỡ kịp thời các rào cản hành chính.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch bao gồm việc tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Thương mại điện tử bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, trong đó tập trung tuyên truyền cho các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các hợp tác xã và hộ kinh doanh sản xuất mặt hàng chủ lực.

Thành phố Đồng Nai tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật; xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến toàn cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và chế biến nông sản xuất khẩu; hỗ trợ kết nối, đưa sản phẩm của thành phố lên các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn của quốc tế và phát triển gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP Đồng Nai trên các sàn trong nước.

Nhằm khai thác vị trí địa kinh tế kết nối chiến lược và mạng lưới hạ tầng giao thông lớn, thành phố tập trung phát triển hạ tầng logistics số hóa và kho vận thông minh phục vụ riêng cho thương mại điện tử, khuyến khích các tập đoàn logistics lớn đầu tư xây dựng các trung tâm hoàn tất đơn hàng, hệ thống kho lạnh, kho mát và giải pháp vận chuyển chặng cuối ứng dụng công nghệ xanh.

Thành phố Đồng Nai cũng xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử nhằm thiết lập cơ chế chia sẻ cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ để quản lý thuế, chống thất thu thuế, phối hợp giám sát, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, trốn thuế, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trực tuyến và bảo vệ toàn diện quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, thiết lập cơ chế kiểm tra thường xuyên, liên ngành do Sở Công thương làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, định kỳ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn.