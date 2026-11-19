Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Không chỉ đánh thức những giá trị di sản, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 còn mở ra không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết và lan tỏa khát vọng xây dựng Đồng Nai phát triển năng động, giàu bản sắc.

Tối 18/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đa dạng, hướng đến tôn vinh những giá trị truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai và tăng cường sự gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Dự lễ khai mạc tại điểm cầu chính Công viên quảng trường thành phố có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đồng Nai; Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố.

Phần trình diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, đây không chỉ là ngày hội văn hóa của các dân tộc và các tầng lớp nhân dân mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời quảng bá lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Đồng Nai là vùng đất có gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn liền với hành trình khai phá phương Nam của dân tộc. Qua nhiều thế hệ, sự giao thoa, hội tụ của các cộng đồng dân cư cùng những giá trị lịch sử, văn hóa đã hun đúc nên bản sắc riêng, làm nên phẩm chất kiên trung, cần cù, sáng tạo, nghĩa tình và hiếu khách của con người Đồng Nai.

Trên nền tảng đó, đại đoàn kết không chỉ là giá trị truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo sức mạnh để thành phố vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng và bứt phá trong giai đoạn mới. Chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” cũng gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, sự giao thoa giữa các giá trị di sản với sáng tạo đương đại, đồng thời mở rộng kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm nay là 24 chuỗi hoạt động trọng tâm, được tổ chức thành những không gian giao lưu, trải nghiệm phong phú, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Nổi bật là không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”, nơi tái hiện và giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam, lịch sử và bản sắc vùng đất Đồng Nai thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và các sản phẩm tiêu biểu.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, không gian còn mở ra cơ hội để người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như làm gốm, đan lát; tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, nhạc cụ, trang phục các dân tộc và mỹ thuật truyền thống. Những trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu cộng đồng góp phần tái hiện không khí sinh hoạt văn hóa gần gũi, giúp các giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay.

Nếu “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai” khơi gợi chiều sâu văn hóa truyền thống thì không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” lại mang đến trải nghiệm về bản sắc địa phương qua những hương vị đặc trưng. Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu, bày bán và trình diễn chế biến món ăn, không gian góp phần quảng bá nét phong phú của ẩm thực Đồng Nai, đồng thời kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng kết nối và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.

Người dân tham quan không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Cùng với các hoạt động văn hóa, ẩm thực, chương trình giới thiệu và trải nghiệm du lịch góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Đồng Nai, tăng cường liên kết giữa các sản phẩm văn hóa, ẩm thực với hoạt động du lịch. Qua đó, những giá trị bản địa không chỉ được bảo tồn, phát huy mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Đáng chú ý, Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026 với chủ đề “Thanh niên đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Đồng Nai” tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong bảo tồn, kế thừa và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là thông điệp về trách nhiệm của thanh niên trong việc làm mới cách tiếp cận di sản, đưa văn hóa trở thành một phần gần gũi, thiết thực trong đời sống hiện đại.

Đặc biệt, chương trình đón khách du lịch quốc tế cập Cảng Phước An được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, mở thêm cơ hội kết nối hoạt động quảng bá văn hóa với du lịch và giao lưu quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh Đồng Nai năng động, giàu tiềm năng đến bạn bè quốc tế.

Trong đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại. Qua từng tiết mục, những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa các dân tộc, tinh thần đoàn kết và sự giao thoa văn hóa được khắc họa sinh động, tạo nên bức tranh đa sắc màu về vùng đất, con người Đồng Nai. Không chỉ tôn vinh những giá trị đã được bồi đắp qua thời gian, chương trình còn truyền tải khát vọng đổi mới, phát triển và vươn xa của thành phố trong giai đoạn mới.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 diễn ra đến hết ngày 24/11. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa là chương trình kết nối trực tiếp với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài. Hoạt động này góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa đô thị với nông thôn, giữa các vùng miền và những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tinh thần đại đoàn kết được lan tỏa không chỉ trên sân khấu mà còn được cụ thể hóa bằng sự kết nối giữa các cộng đồng dân cư trong một không gian văn hóa chung.

Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm, đồng thời lan tỏa đến 95 xã, phường và các khu công nghiệp, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo vào tối 22/11.

Diễn ra đến hết ngày 24/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 không đơn thuần là hoạt động biểu diễn, trưng bày hay quảng bá du lịch mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Từ sự hội tụ của những sắc màu văn hóa đến sự gắn kết giữa các cộng đồng, sự kiện góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khơi dậy nguồn lực văn hóa trong phát triển. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đồng Nai vừa gìn giữ chiều sâu truyền thống, vừa phát huy sức sáng tạo, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, năng động và vươn xa trong tương lai.