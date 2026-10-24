Đồng Nai hướng đến bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Để thực hiện mục tiêu này, Đồng Nai tập trung mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để người dân, trong đó có người di cư, tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội.

Viên chức Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Phước ra quân tuyên truyền, vận động tiểu thương chợ Đồng Xoài tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cụ thể hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế

Theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg, tỷ lệ bao phủ BHYT cả nước phấn đấu đạt 95,98% năm 2026, tăng dần qua các năm và đạt 100% vào năm 2030. Cụ thể hóa mục tiêu này, Quyết định số 2623/QĐ-BTC, ngày 21-9-2026 của Bộ Tài chính xác định các nhiệm vụ, giải pháp phát triển người tham gia BHYT.

Đối với Đồng Nai, chỉ tiêu bao phủ BHYT lần lượt là 96% dân số năm 2026, 97% năm 2027, 98% năm 2028, 99% năm 2029 và 100% vào năm 2030. Để hoàn thành lộ trình, địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp, từ rà soát người chưa tham gia đến thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng và bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố và 14 BHXH cơ sở có trách nhiệm phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan triển khai giải pháp phù hợp từng địa bàn; xác định đúng người chưa tham gia, nguyên nhân và những trường hợp cần hỗ trợ theo chính sách hiện hành.

Theo BHXH Đồng Nai, việc mở rộng diện bao phủ vẫn gặp khó khăn ở nhóm lao động phi chính thức, người có thu nhập không ổn định, người mới thoát diện được ngân sách hỗ trợ, người thường xuyên thay đổi nơi cư trú hoặc chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của BHYT. Đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao cũng đặt ra yêu cầu cập nhật dữ liệu kịp thời, đổi mới tuyên truyền, hỗ trợ đúng đối tượng và ứng dụng hiệu quả công nghệ số.

Theo đại diện BHXH Đồng Nai, ngành sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các sở, ngành, địa phương phát triển người tham gia theo từng nhóm đối tượng. Đồng thời đổi mới truyền thông, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi để người dân tham gia và duy trì BHYT liên tục.

Mở rộng khả năng tiếp cận an sinh

Cùng với phát triển người tham gia BHYT, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM), hướng đến quản lý di cư an toàn, bảo vệ quyền lợi người di cư và tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Đối với người có nhu cầu ra nước ngoài, kế hoạch nêu trên yêu cầu cung cấp thông tin rõ ràng về thị trường lao động, chính sách thị thực, cư trú và quyền của người di cư. Người dân cần được cập nhật quy định về bảo hiểm, quyền lợi việc làm, nghĩa vụ thuế và chế tài khi vi phạm pháp luật tại nước tiếp nhận.

Đối với người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Đồng Nai, thành phố định hướng tạo điều kiện để chuyên gia, người lao động và con em của họ tiếp cận bình đẳng các dịch vụ: y tế, giáo dục, bảo hiểm và an sinh xã hội.

Kế hoạch còn hướng đến hỗ trợ người lao động trở về nước tiếp cận thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm và hòa nhập xã hội. Các địa phương có trách nhiệm gắn vấn đề di cư với tạo việc làm tại chỗ, phát triển sinh kế bền vững và giảm nghèo.

Trong quá trình triển khai các chính sách an sinh, công tác thông tin, hướng dẫn về BHXH, BHYT cần giúp người lao động và doanh nghiệp hiểu đúng quy định áp dụng cho từng đối tượng. Người lao động cần được giải thích cụ thể về diện tham gia, quyền lợi được giải quyết và nơi liên hệ khi phát sinh vướng mắc. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm.

Mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và việc triển khai Thỏa thuận GCM có phạm vi khác nhau. Trong khi chính sách BHYT tập trung phát triển người tham gia, thực hiện chỉ tiêu bao phủ và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm, kế hoạch về di cư chú trọng quản lý di cư an toàn, cung cấp thông tin và hỗ trợ người di cư tiếp cận các dịch vụ cần thiết.

Triển khai đồng bộ từng nhiệm vụ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và chính quyền địa phương sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó cung cấp thông tin chính xác, hướng dẫn thủ tục rõ ràng và bảo vệ quyền lợi theo quy định là những yêu cầu quan trọng để người dân chủ động tiếp cận chính sách.