Đồng Nai họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn thành phố đang diễn biến khá phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Nai ghi nhận hơn 14,7 ngàn ca mắc bệnh với 6 trường hợp tử vong, nằm trong nhóm những tỉnh, thành có số ca tử vong do SXH cao của cả nước. Đáng lưu ý, số ca mắc từ tuần thứ 35 đến nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái và bệnh tiếp tục xuất hiện tại 95/95 xã, phường.

Khu vực phía Tây Bắc vẫn duy trì số ca mắc cao, trong khi phía Đông Nam có chiều hướng gia tăng. Thành phố hiện lưu hành đồng thời cả 4 tuýp virus Dengue (D1, D2, D3, D4), đã ghi nhận trường hợp đồng nhiễm D1 và D2, làm tăng nguy cơ tái nhiễm và bệnh diễn biến nặng. Thời tiết mưa nắng thất thường, cùng với tình trạng người dân còn chủ quan trong diệt lăng quăng đang tạo điều kiện cho dịch bệnh tiếp tục lan rộng.

Đại diện các xã, phường phát biểu ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Hạnh Dung

Tại hội nghị, đại diện các xã, phường chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phòng, chống dịch bệnh; đồng thời bày tỏ quyết tâm dập dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

Kết luận hội nghị, bác sĩ chuyên khoa II Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các xã, phường, đơn vị không chờ thêm văn bản nhắc nhở mà phải tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, rà soát kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương, huy động cả hệ thống chính trị tham gia; chủ động bố trí nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo hóa chất, máy phun, nhân lực và các điều kiện cần thiết để xử lý dịch. Các ổ dịch phát sinh phải được điều tra, khoanh vùng, tổ chức xử lý sớm trong vòng 24-48 giờ kể từ khi ghi nhận ca bệnh. Tiếp tục duy trì các hoạt động diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, đảm bảo thực chất, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình trong vấn đề này.

Lãnh đạo Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố làm đầu mối chuyên môn của toàn thành phố, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh theo từng tuần, từng địa bàn, phân tích dữ liệu ca bệnh, chỉ số véc tơ, kết quả xét nghiệm và sự lưu hành của các tuýp virus để kịp thời cảnh báo; chủ động hỗ trợ các địa bàn có nguy cơ cao, diễn biến dịch bệnh bất thường để xử lý dịch bệnh.

Các trung tâm y tế khu vực có trách nhiệm chủ động kiểm tra lượng hóa chất, vật tư, máy phun và khả năng đáp ứng của các trạm y tế trên địa bàn phụ trách. Chủ động điều phối, hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng trạm này thiếu hóa chất còn trạm khác lại tồn kho. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải đồng thời thực hiện tốt 2 nhiệm vụ điều trị bệnh và cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch. Mục tiêu là hạn chế tối đa số ca bệnh nặng và tử vong do SXH.