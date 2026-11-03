Đồng Nai: Hơn 67 ngàn người đăng ký dự thi tìm hiểu Nghị quyết 16-NQ/TW trong tuần đầu tiên

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy phường Phước Long tham gia cuộc thi.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức theo Kế hoạch số 05-KH/BTGTU, ngày 16-10-2026, nhằm tìm hiểu Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Ngay từ những ngày đầu, thông tin về cuộc thi được truyền tải rộng khắp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, các cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở. Thể lệ và tài liệu tham khảo được đăng tải công khai tại địa chỉ https://btg.dongnai.dcs.vn để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận. Song song đó, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo nhân dân tham gia.

Qua một tuần triển khai, đã có 28.748 lượt trả lời đúng cả 10/10 câu hỏi, chiếm 21,9% tổng số lượt thi. Một số đảng ủy có tỷ lệ người tham gia trả lời đúng 10/10 câu hỏi đạt tỷ lệ cao: Đảng ủy xã Tân An đạt 51%; Đảng ủy phường Tam Hiệp đạt 44,3%; Đảng ủy phường Phước Long đạt 43,3%; Đảng ủy UBND thành phố đạt 43,1%. Kết quả này cho thấy, người dự thi đã nghiên cứu kỹ thể lệ và các nội dung nghị quyết trước khi làm bài.

Cuộc thi thực sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, một số đảng ủy có số người đăng ký tài khoản tham dự thi đông, như: Đảng ủy UBND thành phố dẫn đầu với 5.785 người đăng ký dự thi, tiếp theo là Đảng ủy phường Bình Long với 2.884 người, Đảng ủy phường Nhơn Trạch với 2.556 người, Đảng ủy phường Phước Long với 1.297 người và Đảng ủy phường Lộc Ninh với 1.227 người.

Thông tin về kết quả cuộc thi.

Kết thúc tuần thi thứ nhất, Ban tổ chức đã chọn ra 20 cá nhân và 5 tập thể có thành tích cao nhất. Về giải cá nhân: Giải Nhất thuộc về thí sinh Mai Phương Anh (Đảng ủy UBND thành phố) với dự đoán số người trả lời đúng là 18.700 và thời gian hoàn thành bài thi chỉ 29 giây; 3 giải Nhì được trao cho các thí sinh Phạm Thu Hiền (Đảng ủy phường Nhơn Trạch), Phạm Thị Năm (Đảng ủy xã Lộc Tấn) và Phùng Thị Bạch Huệ (Đảng ủy phường Phước Long) và 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải tập thể, Ban Tổ chức ghi nhận, khen thưởng cho 5 tập thể, gồm: Đảng ủy UBND Thành phố và các Đảng ủy phường Bình Long, Nhơn Trạch, Phước Long, Lộc Ninh.

Bước sang tuần thi thứ hai, diễn ra từ ngày 2 đến 8-11, cuộc thi tiếp tục được tổ chức trực tuyến tại địa chỉ https://btg.dongnai.dcs.vn.

20 GIẢI CÁ NHÂN

Tuần 1 - Cuộc thi trực tuyến “Đồng Nai vươn mình trong kỷ nguyên mới”

5 GIẢI TẬP THỂ

Tuần 01 - Cuộc thi trực tuyến “Đồng Nai vươn mình trong kỷ nguyên mới”