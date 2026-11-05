Đồng Nai: Hơn 5.100 trường hợp vi phạm tốc độ trong một tháng

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, qua công tác tuần tra, kiểm soát từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-10, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm là nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, vi phạm tốc độ đứng đầu với 5.120 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn có 1.305 trường hợp; không có giấy phép lái xe phù hợp là 835 trường hợp. Đáng chú ý, có 210 trường hợp có đối tượng vi phạm nằm trong lứa tuổi học sinh.

Đối với chuyên đề kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, CSGT phát hiện, lập biên bản 1.364 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm chạy quá tốc độ quy định, dừng, đỗ xe không đúng quy định và phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ảnh: CSGT TP ĐỒNG NAI

Riêng tháng 10-2026, toàn TP Đồng Nai xảy ra 64 vụ tai nạn, làm 43 người tử vong và 28 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu chủ yếu liên quan đến các hành vi thiếu chú ý quan sát, đi sai phần đường, chạy quá tốc độ, không làm chủ tốc độ và điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Đồng thời, duy trì kiểm tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.