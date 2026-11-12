Đồng Nai: Hơn 11.600 nhu cầu tuyển dụng lao động trong tháng 11 năm 2026

Lao động người dân tộc S’tiêng được tư vấn, giới thiệu cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm ở Đồng Nai.

Trong tháng 11/2026, các doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng 11.653 lao động, trong đó hơn 60% là lao động phổ thông.

Trước nhu cầu tuyển dụng lớn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết hợp tư vấn học nghề, hướng nghiệp và kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với người lao động.

Theo thông tin tuyển dụng công bố ngày 4/11, trong tổng số 11.653 chỉ tiêu, nhu cầu tuyển lao động phổ thông là 7.054 người, chiếm khoảng 60,5%. Nhóm lao động kỹ thuật có 4.599 chỉ tiêu, gồm 3.306 công nhân kỹ thuật không có bằng cấp, 546 lao động trình độ trung cấp, 340 trình độ đại học, 272 trình độ cao đẳng và 135 trình độ sơ cấp.

Cơ cấu tuyển dụng cho thấy, bên cạnh nhu cầu lớn về lao động phổ thông, doanh nghiệp vẫn cần nguồn nhân lực có kỹ năng nghề ở nhiều trình độ. Đây là cơ sở để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường tư vấn, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động.

Trung tuần tháng 11, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần thứ 13 năm 2026 tại phường Tam Hiệp. Hoạt động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, miễn phí cho người tham gia.

Tại sàn giao dịch, người lao động được tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến. Học sinh, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp, học nghề thông qua hoạt động phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Việc duy trì các phiên giao dịch việc làm, kết hợp tư vấn học nghề và kết nối tuyển dụng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động, trong đó có người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm và nâng cao thu nhập./.