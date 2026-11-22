Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Anh Trọng.

bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động đồng diễn trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu và gắn kết giữa các câu lạc bộ, hội viên trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn xếp hình nghệ thuật với chủ đề “TỰ HÀO ĐỒNG NAI”. Trong sắc áo đỏ rực rỡ, hơn 1.000 người cùng phối hợp tạo nên những đội hình đồng đều, đẹp mắt, hình thành thông điệp thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về vùng đất Đồng Nai. Màn đồng diễn được thực hiện trên nền hai ca khúc “Đồng Nai khúc hát tự hào” và “Đồng Nai vững bước vào tương lai”, tạo nên không khí hào hứng, phấn khởi

Hình ảnh không khí tại Công viên Dương Tử Giang đã trở nên sôi động với sự có mặt của đông đảo hội viên trong trang phục đồng diễn. Các câu lạc bộ tập trung, sắp xếp đội hình và tham gia phần thi xếp hình với chủ đề “Ai nhanh nhất, đẹp nhất”, tạo thành bốn cụm chữ “TỰ – HÀO – ĐỒNG – NAI”. Ảnh: Anh Trọng

Chương trình biểu diễn xếp hình hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong một tập thể thống nhất. Mỗi đội hình, mỗi động tác không chỉ tạo nên những hình ảnh đẹp, ấn tượng mà còn truyền tải thông điệp: Đoàn kết tạo nên sức mạnh; đồng lòng tạo nên thành công; kết nối hôm nay để cùng xây dựng tương lai ngày mai. Với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”, tôi tin tưởng chương trình sẽ để lại nhiều hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và khơi dậy niềm tự hào, khát vọng xây dựng TP Đồng Nai ngày càng phát triển.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao thư tri ân đến các đơn vị, cá nhân tài trợ đã đồng hành cùng chương trình; đồng thời trao thưởng cho các câu lạc bộ có thành tích xuất sắc trong phần thi xếp hình bốn cụm chữ “TỰ – HÀO – ĐỒNG – NAI”. Mỗi giải thưởng do Nha khoa ADORA tài trợ trị giá 20 triệu đồng. Ảnh: Anh Trọng.

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục TP. Đồng Nai cho biết để chuẩn bị cho chương trình xếp hình nghê thuật chữ TỰ – HÀO – ĐỒNG – NAI trên nền nhạc, ban tổ chức và ê kíp mất thời gian chuẩn bị trong vòng một tháng có 37 CLB tham gia vơi số lượng hơn 1.000 tham gia đồng diễn với trag phục Áo dài kết hợp nón lá. Ảnh: Anh Trọng.

Chương trình đồng diễn xếp hình nghệ thuật không chỉ tạo nên hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và bồi đắp niềm tự hào về quê hương Đồng Nai.