Đồng Nai: Hơn 1.000 giới tử tham gia kỳ khảo hạch Đại giới đàn Minh Chánh Phật lịch 2570

Niệm Phật cầu gia bị

Hiện diện tham dự có Hòa thượng Thích Phước Tú, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, Trưởng ban Kiến đàn; Thượng tọa Thích Chơn Lý, Thượng tọa Thích Đạt Ma Quang Tuệ đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Đồng Nai; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương và TP.Đồng Nai; cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Kiến đàn, Hội đồng Giám khảo, Ban Giám thị, Ban Quản giới tử.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Đại đức Thích Huệ Thới, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai công bố Quyết định số 652/QĐ-BTS ngày 9-11-2026 về việc thành lập Hội đồng Giám khảo Đại giới đàn Minh Chánh Phật lịch 2570.

Chư tôn đức Ban Thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo Đại giới đàn Minh Chánh và báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ giới tử

Theo đó, Hội đồng Giám khảo gồm 70 thành viên, do Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Chánh chủ khảo, dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Tú và Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương.

Báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ, Đại đức Thích Đạt Ma Đức Long, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai cho biết, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.140 hồ sơ đăng ký thọ giới, gồm 208 giới tử Tỳ-kheo, 248 giới tử Tỳ-kheo-ni, 252 giới tử Thức-xoa-ma-na, 204 giới tử Sa-di và 228 giới tử Sa-di-ni.

Thượng tọa Thích Thiện Trí thay mặt Hội đồng Giám khảo phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại đức cũng phổ biến nội quy kỳ khảo hạch với ba nội dung thi: luận văn, vấn đáp và tụng luật. Theo đó, giới tử phải chấp hành nghiêm túc các quy định của kỳ thi, giữ gìn oai nghi, không sử dụng tài liệu, điện thoại hoặc trao đổi trong thời gian làm bài; Hội đồng Giám khảo và Ban Giám thị thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Đại diện Hội đồng Giám khảo phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Phó Chánh chủ khảo nhấn mạnh giới luật là thọ mạng của Phật pháp, nền tảng duy trì sự thanh tịnh của Tăng đoàn và đời sống tu học của người xuất gia. Qua đó, nhận định công tác khảo hạch, tuyển chọn giới tử là Phật sự quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và công tâm trong đánh giá.

Thượng tọa Thích Huệ Khai

Thay mặt Hội đồng Giám khảo, Thượng tọa phát nguyện lấy giới luật làm khuôn thước, công tâm làm nguyên tắc, nghiêm minh làm trách nhiệm và từ bi làm phương tiện để tuyển chọn những giới tử hội đủ điều kiện lãnh thọ giới pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc kỳ khảo hạch, Thượng tọa Thích Huệ Khai nhấn mạnh vai trò nền tảng của giới luật đối với đời sống người xuất gia và sự trường tồn của Phật pháp. Theo Thượng tọa, kỳ khảo hạch không chỉ nhằm kiểm tra kiến thức Phật học, giới luật mà còn là dịp để giới tử tự nhìn lại sơ tâm xuất gia, oai nghi tế hạnh và quá trình tu dưỡng của bản thân trước khi chính thức thọ nhận giới pháp.

Hòa thượng Thích Phước Tú trao đề thi luận văn đến chư tôn đức Giám khảo

Đặc biệt, trước sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Thượng tọa lưu ý người xuất gia cần không ngừng trau dồi kiến thức, mở rộng hiểu biết để đáp ứng yêu cầu tu học và hoằng pháp trong thời đại mới. Tuy nhiên, dù tiếp cận những phương tiện hiện đại, người tu sĩ vẫn phải lấy Giới - Định - Tuệ làm nền tảng, giữ gìn phẩm hạnh và lý tưởng giải thoát của người xuất gia.

Dịp này, Thượng tọa Trưởng ban Kiến đàn sách tấn các giới tử trân quý nhân duyên được tham dự kỳ khảo hạch, nghiêm túc thực hiện các quy định của Ban Tổ chức.

Đối với Hội đồng Giám khảo, Ban Giám thị và Ban Quản giới tử, Thượng tọa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, nghiêm minh, bảo đảm chất lượng tốt nhất cho kỳ thi. Những trường hợp vi phạm nội quy cần được ghi nhận và xử lý theo quy định.

Các giới tử thi luận văn, sau đó thi vấn đáp, trả lời trực tiếp các câu hỏi do giám khảo đặt ra với 4 nội dung: Kinh, Luật, Luận và Sử

Sau phần phát biểu chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức trao đề thi luận văn và vấn đáp đến đại diện năm đàn giới tử dưới sự chứng minh của chư tôn đức.

Kết thúc lễ khai mạc, các giới tử được Ban Giám thị và Ban Quản giới tử hướng dẫn về khu vực thi, ổn định vị trí và bắt đầu thực hiện môn thi luận văn theo chương trình.

Kỳ khảo hạch là bước quan trọng trong công tác tuyển chọn giới tử đủ điều kiện tấn đàn thọ giới tại Đại giới đàn Minh Chánh Phật lịch 2570, do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai tổ chức, góp phần giữ gìn giới luật, tiếp nối mạng mạch Phật pháp và đào tạo thế hệ Tăng Ni kế thừa.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đại giới đàn Minh Chánh Phật lịch 2570 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29-11 đến 3-12-2026 (nhằm ngày 21 đến 25-10-Bính Ngọ), tại trụ sở Ban Trị sự TP.Đồng Nai - chùa Tỉnh Hội (P.Trấn Biên)