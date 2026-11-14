Đồng Nai hội tụ sắc màu văn hóa, kết nối cộng đồng gần 330 năm

24 chuỗi hoạt động, lan tỏa sắc màu văn hóa Đồng Nai

Ngày 13/11, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Họp báo Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai

Với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”, sự kiện diễn ra từ ngày 18-24/11 tại nhiều địa điểm, gồm 24 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giao lưu đối ngoại.

Đây là lần đầu tiên Đồng Nai tổ chức tuần lễ văn hóa quy mô lớn, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của tuần lễ là chương trình khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 18/11 tại Công viên Quảng trường TP Đồng Nai (phường Tân Triều).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai, đồng thời kết nối trực tuyến với hai điểm cầu tại xã Lộc Thành và xã Tà Lài, tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực cùng hòa mình vào không khí ngày hội.

Trong khuôn khổ tuần lễ, người dân và du khách có cơ hội tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật mới; không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai” quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, phản ánh sự đa dạng trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân cư.

Không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” mang đến cơ hội khám phá nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực địa phương. Cùng với đó, hoạt động trưng bày, triển lãm sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên giới thiệu tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn.

Ngoài ra, chương trình giao lưu hữu nghị với Tổng lãnh sự quán các nước tại TPHCM góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến bạn bè quốc tế.

Dân tộc Chơro giao lưu văn hóa cồng chiêng.

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động còn được tổ chức đồng loạt tại 95 xã, phường, hướng về khu dân cư và các khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động.

Đặc biệt, tối 22/11, tại xã Bom Bo sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, thành phố mong muốn tạo không gian kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các cộng đồng dân cư, địa phương và bạn bè quốc tế.

Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào về quê hương và tạo động lực phát triển bền vững.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai phát biểu.

Tại buổi họp báo, ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa quy mô lớn.

Theo ông Dũng, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Diễu hành lễ Nghinh thần xuất du hằng năm tại Đồng Nai.

Đồng Nai là vùng đất có bề dày lịch sử gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn liền với tiến trình mở cõi về phương Nam của dân tộc.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Đồng Nai trở thành nơi giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời lưu giữ những giá trị truyền thống và bản sắc riêng của các cộng đồng dân cư.

Ngày nay, bên cạnh vai trò là trung tâm công nghiệp lớn, Đồng Nai đang mở rộng không gian đô thị, đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc và các tuyến giao thông liên vùng.

Trong bối cảnh đó, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối các giá trị di sản với đời sống đương đại. Từ những nét văn hóa truyền thống, không gian ẩm thực, nghệ thuật đến giao lưu quốc tế, sự kiện góp phần giới thiệu một Đồng Nai năng động, giàu bản sắc và thân thiện.