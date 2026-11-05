Đồng Nai hoàn tất kế hoạch phối hợp vận hành sân bay Long Thành trước 15/11

Ngày 5/11, theo tin từ UBND TP Đồng Nai, địa phương vừa giao các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận hành, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Diện mạo các hạng mục chính của sân bay Long Thành.

Theo đó, UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, các sở, ngành, UBND các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với ACV. Đồng thời, mời cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không, đơn vị quản lý, điều hành bay và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại sân bay tham gia rà soát, thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, đề xuất nhiệm vụ, phương án và điều kiện thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

Đối với hạ tầng kết nối và tổ chức giao thông, Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban QLDA 85, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, Công an thành phố, ACV và các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường kết nối, đường tiếp cận sân bay và các nút giao liên quan.

Giao thông kết nối đang được đẩy nhanh thi công.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xác định những hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung biển báo, hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm sân bay đi vào khai thác. Phương án tổ chức, phân luồng giao thông cũng phải được thống nhất phù hợp với lưu lượng phương tiện và khung giờ hoạt động của sân bay.

Trong đó, bố trí hợp lý các vị trí đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ của phương tiện, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông bên ngoài với hệ thống giao thông nội bộ cảng hàng không. Đồng thời, xác định phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và các sự cố phát sinh, đặc biệt trong giai đoạn đầu khai thác và những khung giờ cao điểm.

Cùng với hạ tầng giao thông, TP Đồng Nai chú trọng xây dựng mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối sân bay Long Thành với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và những khu vực có nhu cầu đi lại lớn.

Sở Xây dựng được giao làm việc với ACV, các đơn vị vận tải và Sở Xây dựng các địa phương liên quan để xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay, trong đó chú trọng kết nối với TP.HCM và tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh. Các đơn vị cần thống nhất lộ trình, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, tần suất, thời gian hoạt động, số lượng và chủng loại phương tiện phù hợp với lịch khai thác chuyến bay, nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động tại sân bay.

Đặc biệt, phương án vận tải phải chú trọng điều kiện phục vụ hành khách có hành lý, người cao tuổi và người khuyết tật, bảo đảm thuận tiện trong quá trình di chuyển. Đối với taxi, xe hợp đồng và các loại hình vận tải hành khách khác, thành phố yêu cầu thống nhất phương án tổ chức hoạt động, bố trí vị trí đón, trả khách, công khai thông tin dịch vụ và giá cước.

Đồng thời, có giải pháp phòng ngừa tình trạng chèo kéo hành khách, đón, trả khách không đúng nơi quy định. UBND TP Đồng Nai cũng giao các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Các hạng mục của sân bay Long Thành đang được tăng tốc thi công.

Các phương án phối hợp cấp cứu y tế, vận chuyển, tiếp nhận người bệnh, phòng, chống dịch và kiểm dịch y tế. Các điều kiện về cơ sở làm việc, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực và quy trình phối hợp phục vụ thủ tục hải quan đối với hành khách, hành lý, hàng hóa cũng phải được rà soát, chuẩn bị đầy đủ.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải và quản lý các khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật gây ảnh hưởng đến an toàn bay. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học về các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Trong đó, chú trọng việc sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều, thả bóng bay, đèn trời, chiếu tia laser và các hành vi có thể gây mất an toàn bay.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng tổng hợp nội dung xây dựng kế hoạch, trình UBND thành phố ban hành trước ngày 15/11/2026.

Như tin đã đưa, trước đó, ACV đã có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai thông báo về thời gian đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Theo đó, sân bay dự kiến chính thức đi vào khai thác từ 0h ngày 24/12/2026. ACV đề nghị Đồng Nai phối hợp để vận hành sân bay tốt hơn.